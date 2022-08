Quejas de bañistas en el Arbeyal por una «invasión» de algas: «Da mala impresión»

Un manto verde cubre, otro verano más, la playa del Arbeyal. Las algas se acumulan en el arenal ante el descontento de algunos bañistas, que creen que el espacio está «descuidado». «Podrían aprovechar cuando baja la marea para limpiar un poco esta invasión», señala Adolfo Alcoba, vecino de La Calzada, quien dice acudir con frecuencia a esta playa. Su petición es secundada por la mayoría de usuarios y visitantes.

Alcoba reconoce que el aspecto del Arbeyal puede desagradar a muchos usuarios, especialmente a las horas de bajamar y queda al descubierto una gran extensión de arena completamente cubierta de algas. Para este habitual de la playa, esto no supone un motivo para dejar de pasear a diario por la orilla junto a su mujer, Rosa Pérez, quien afirma que a ella «las algas no le molestan, aunque hacen feo el lugar». La queja de ambos está más relacionada con las manchas negras de carbón que también se dejan ver en la arena. «Da impresión de suciedad ver la orilla negra, aunque luego el agua esté limpia y no haya más problemas», dice Alcoba.

Por su parte, Pérez cree que la acumulación de algas es una circunstancia «más frecuente en verano», cuando el mar está menos agitado y el oleaje no limpia la orilla, y que la estampa no es tan habitual el resto del año. «Desde luego, deberían quitarlas», remata.

María del Carmen Tapia, que también frecuenta el arenal, lamenta que «para alguna gente esto puede ser una asquerosidad», aunque a ella las algas no le impiden mojar los pies en la orilla. «Tenemos ensalada de mar», bromea Tapia, quien añade que su principal queja sobre la playa es la cantidad de piedras sueltas en la zona de baño. Emilio Ríos, que acostumbra a pasear por el entorno del Arbeyal junto a su perro, indica que la zona «no resulta atractiva para el turismo» y añade otra problemática a la invasión de algas: «Muchas veces noto mal olor a lo largo del paseo, no resulta agradable».

Lo cierto es que la ubicación del arenal no facilita las tareas de limpieza, pues en la zona oeste de Gijón son habituales los problemas de contaminación en el ambiente derivados del tejido industrial, como las manchas de carbón. Los vecinos de la zona siguen acudiendo de forma rutinaria a la playa gijonesa, pero creen que su aspecto podría estar más cuidado, especialmente de cara a los turistas, que están menos acostumbrados a la estampa estival que cada año se repite en el Arbeyal, una playa que se tiñe de verde.