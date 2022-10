El padre Chus afronta 10 años de cárcel por proponer sexo a menores a cambio de dinero o droga

Diez son los años de cárcel a los que se enfrentará Jesús María Menéndez Suárez por facilitar hachís a menores en su piso de Gijón, supuestamente, y de proponerles sexo a cambio de dinero o droga. El escrito de acusación del Ministerio Fiscal, que interesa que dada la naturaleza de los hechos la vista oral se celebre a puerta cerrada, ya ha sido presentado en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado 1 (1952), desde al menos el año 2015, contactaba con menores, invitándoles a acudir a su domicilio de Gijón, donde les entregaba pequeñas cantidades de dinero o les facilitaba hachís, que consumían en el salón y en su presencia. En otras ocasiones, eran los otros dos acusados, 2 (2002) y 3 (1999), quienes facilitaban el hachís a los menores, que lo consumían en presencia del acusado 1 en su piso, el cual ofrecía de forma habitual para ese fin.

Además, el acusado 1 incitaba a los menores para que estos, a su vez, contactaran con otros y les invitaran a subir al piso para fumar hachís, y con ello, entablar una relación de amistad. Con esto, el acusado 1 pretendía ganarse la confianza del mayor número de chicos posible con la finalidad de mantener relación sexuales con ellos bajo la promesa de facilitarles dinero, hachís o permitirles estar en su casa consumiendo droga libremente.

Así, el acusado 1, con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, en una fecha no determinada del año 2015 o 2016 propuso al testigo protegido nº 1 (2001), al cual había facilitado hachís en repetidas ocasiones, practicar una felación, a lo que el menor no accedió.

Asimismo, el acusado 1, en una día no determinado del verano de 2017 por la tarde, ofreció dinero al testigo nº 9 (2001) a cambio de dejarse tocar el pene, no accediendo el menor, al que igualmente el acusado había facilitado hachís en más de una ocasión. Por otro lado, en una fecha no determinada del otoño de 2021, el acusado 1 puso una mano en la pierna de XXX (2004) y le ofreció dinero a cambio de sexo, sin que este accediera.

El 11 de noviembre de 2021, con motivo de un registro practicado en el domicilio del acusado 1, se intervino al acusado 3 un total 5,28 gramos de hachís, con un valor de 38,21 euros, destinados al suministro a menores.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública del artículo 368, párrafo 1º, inciso segundo, y 369.1.4º, ambos del Código Penal, y de tres delitos de corrupción de menores del artículo 188. 4.

Del delito contra la salud pública responderían los tres acusados y el acusado 1, además, de los tres de corrupción de menores.

Y solicita que se impongan las siguientes condenas:

A cada acusado, por el delito contra la salud pública, 4 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 100 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día por cada 50 euros no satisfechos.

Destrucción sustancias intervenidas.

Al acusado 1, además, por cada uno de los delitos de corrupción de menores, 2 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividad relacionada con menores durante el tiempo de la condena y la medida de libertad vigilada del articulo 106 e) y f) y prohibición de acercamiento a menos de 200 metros a XXX y a los testigos protegidos nº 1 y 9, sus domicilios, centros de estudios o trabajo o cualquier otro en el que se encuentren, así como de comunicar con ellos por cualquier medio, durante 3 años y, conforme a los dispuesto en el artículo 106, apartados i) y j), se solicita que se acuerde la prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecer al acusado o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza y la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares durante 3 años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado 1 indemnice a XXX, a través de su madre, y a los testigos protegidos 1 y 9, con 1.000 euros a cada uno de ellos por los daños morales, más los intereses legales correspondientes.