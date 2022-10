Truco o trato, de aula en aula

Vera Cortina hacía ayer recuento de su botín, guardado como el más valioso de los tesoros con todo el cuidado del mundo en una calabaza de plástico. Tenía una piruleta, varias nubes de gominola y un par de caramelos. No estaba nada mal para llevar apenas unos minutos de "truco o trato" por los comercios de Pumarín y Montevil. La pequeña tiene cinco años, iba disfrazada del popular personaje mejicano "La Catrina" y ayer salió con cerca de 200 compañeros, todos alumnos del colegio Severo Ochoa, a visitar las tiendas de los dos barrios pidiendo caramelos al más puro estilo Halloween americano. Estaba feliz, pero más lo estaban los comerciantes de la zona, satisfechos de participar en una actividad organizada por la Asociación de Madres y Padres del centro ya desde hace años. "Es una gran idea porque se fomenta el comercio cercano", afirmaron los dueños de los negocios participantes.

La actividad del Severo Ochoa no fue, ni mucho menos, la única que se realizaron en los colegios de la ciudad para celebrar "Halloween" o Samaín, una festividad que coincide con el puente de Todos los Santos y que cada año se vuelve más popular en toda España. Las iniciativas fueron de los más variadas. El colegio Laviada, por ejemplo, organizó ayer una fiesta en el patio del centro a la que los alumnos y los docentes acudieron disfrazados. Hubo pintacaras y se realizaron diferentes manualidades.

El colegio Lloréu también ha tenido una semana trufada de actos. Uno de los más llamativos ha sido un concurso de calabazas, a cada cual más original. Mientras, el colegio Noega, que también tuvo concurso de calabazas, realizó ayer un desfile por el centro con música de "Los Cazafantasmas", la famosísima película protagonizada por Bill Murray. El Rey Pelayo, a iniciativa del AMPA, organizó un ciclo de cine donde los más pequeños vieron ayer por la tarde películas de esta temática, algunas del icónico Tim Burton.

Volviendo a la actividad del Severo Ochoa, la calle Río Eo se llenó de disfraces a cada cual más original para la recogida de caramelos por los comercios. Andrés González, un hostelero de la zona, repartió numerosas gominolas. "He preparado 400 caramelos para la ocasión", dijo. Francisco González regenta una tienda de reparación de calzado. "Esta clase de ideas son muy buenas para conocer los comercios del barrio. Así no se olvidan de nosotros", manifestó. "Es una gran iniciativa y mira que yo no soy muy de Halloween. Al final esto es una fiesta y ellos se lo pasan bien. Hay que aceptar también otras culturas", concretó, por su parte, Montse García, otra comerciante del barrio.

Los críos se lo pasaron pipa. "Lo mejor de todo es que las chuches son gratis", gritaron los pequeños Unai Vallina y Lucas García. También los padres se lo pasaron en grande. "Para ellos este tipo de cosas son lo mejor", finalizó Jenifer Costales, una de las madres de los críos, que salió como una más en la tarde en el que Halloween fue de aula en aula.