"Seguro que podríamos mejorar mucho lo hecho, pero el balance es positivo"

«Sin duda hemos cometido errores, seguro que podríamos mejorar mucho de lo hecho pero creo, sinceramente, que el balance del mandato es positivo». Esa fue la reflexión final de Marina Pineda en su calidad de portavoz municipal del PSOE. Antes, y siendo también la edil de Hacienda, había asegurado que en breve se presentará el proyecto de borrador presupuestario para iniciar una negociación que pidió a los grupos, fuera sincera y desde la responsabilidad compartida de lo que se juega Gijón. «Si continúan empeñándose en mantener impuestos y tasas congelados cuadrar el presupuesto es casi imposible. Y no todo se soluciona con el IBI para ricos. Son unos tres millones en empresas que lo repercutirán en clientes y trabajadores», reprochó a la oposición de derecha e izquierda.

José Carlos F. Sarasola | Cs

"Lo único conseguido en grandes infraestructuras es acumular más retrasos"

José Carlos Fernández Sarasola, portavoz municipal de Ciudadanos, afeó ayer al gobierno local que llegue al final del mandato «y lo único conseguido sobre las grandes infraestructuras pendientes es que hayan acumulado nuevos retrasos». «Que se licite el proyecto de la estación intermodal es buena noticia, pero llega tarde. Y el vial de Jove tampoco parece que vaya a hacerse a corto plazo», indicó. Otro error que achacó al gobierno fue «querer peatonalizar el Muro sin contar con un consenso político y social». «No incidan en el error de querer reformar a toda costa el Muro, sobre todo sin tener dinero para hacerlo», dijo. Para Fernández Sarasola también fue motivo de crítica la falta de actuaciones en los barrios y la zona rural. «Hay desconexión del gobierno con el sentir de la ciudadanía, las decisiones se toman a sus espaldas», aseveró.

Jesús M. Salvador | Foro

"Pasarán a la historia por haber dividido a Gijón con mucha ideología y muy poca gestión"

La defensa de la buena herencia entregada por el gobierno de Foro al equipo de Ana González marcó las reflexiones del portavoz municipal forista, Jesús Martínez Salvador, para quien el gobierno actual no ha cumplido nada de lo prometido. «Prometieron duplicar el número de plazas en las escuelas infantiles. Ni un solo euro destinado, ni una sola plaza creada, ni un solo ladrillo puesto», ejemplificó para lugar hablar de vivienda, juventud, cultura... «Y luego están los planes integrales, de 24 hablan en su programa electoral. Solo se hizo el de movilidad y lo ha hecho IU._La concejalía que más ha trabajado, pero desacertadamente», dijo el edil, recordando a Martín «que nosotros hemos peatonalizado más que ustedes, pero bien». Martínez Salvador le dejó claro a la Alcaldesa que «no ha sido capaz de culminar nada de lo que se ha propuesto». «Pasarán a la historia por haber dividido a Gijón sin aportar nada a cambio. Ha habido mucha ideología y muy poca gestión». Una crítica a la que sumó el líder forista la falta de liderazgo para sacar adelante proyectos de ciudad en Madrid.

Aurelio Martín | IU

"La planificación urbana ya no la definen los coches, sino las personas"

«La pandemia, la crisis económica por la guerra, la herencia de Foro y el populismo» son los cuatro elementos que para Aurelio Martín, portavoz de IU y edil de Movilidad y Medio Ambiente , han marcado este mandato. Un populismo que se traduce en que «la desinformación, cuando no directamente la mentira, han actuado como un ruido ensordecedor cuando nuestra ciudad menos lo necesitaba». Para Martín, pese a todo, «Gijón ha iniciado una recuperación a la que este gobierno imprimió un carácter transformador». Una transformación que Martín llevó a su terreno poniendo en valor las actuaciones en politica ambiental y movilidad. «La planificación urbana ya no la definen los coches, ahora las definen las personas», fue su frase y su modelo a seguir el de la avenida del Molinón.

Alberto López-Asenjo | No adscrito

"Este gobierno ha pecado de radical y de falta de transparencia"

Alberto López-Asenjo, el edil no adscrito tras su marcha del Partido Popular, donde empezó el mandato como portavoz, inició su participación en el debate, destacando que el PSOE «haya buscado otro candidato para aclarar los problemas generados por este gobierno: el Muro pintado de colorines, el vial de Jove, el plan de vías, un fallido plan de movilidad...». El edil aseguró que el equipo de Ana González «ha pecado de ser radical» y puso en duda el cumplimiento de todas las actuaciones descritas por la Alcaldesa, «salvo que los anuncios tengan la consideración de actuaciones». Para López-Asenjo, entre los males de este gobierno, está la falta de transparencia, el «empecinamiento en gastar dinero público para recurrir sentencias y la paralización de los grandes expedientes».

Laura Tuero | Podemos-Equo

"Les tembló el pulso para hacer pagar más a quienes multiplicaron beneficios"

La descripción de la situación socioeconómica actual sirvió de preámbulo a Laura Tuero, portavoz municipal de Podemos–Equo, para criticar al PSOE gijonés por presentar unas ordenanzas fiscales que incluían la subida de tasas. «Hacen recaer el mayor esfuerzo a los de siempre, las familias, mientras les tiembla el pulso para hacer pagar más a los que han multiplicado sus beneficios con la pandemia», criticó la edil, mirando al gobierno. Pero para el resto de la oposición «reaccionaria de esta Corporación» también tuvo un recordatorio: «Su trabajo en contra de cualquier avance en materia de movilidad sostenible o medio ambiente no es contra el equipo de gobierno sino contra los gijoneses y gijonesas y contra modelos de vida que no son capricho de un concejal». La defensa de la sanidad pública y los servicios sociales fueron elemento básico en el discurso de Tuero, que reivindicó que «el futuro ha de ir hacia una renta social municipal como estrategia para luchar contra la precarización vital». Podemos tendió su mano al gobierno para negociar unos nuevos presupuestos para 2023.

Ángela Pumariega | PP

"La parálisis y la polémica son el resumen de un mandato perdido"

Para Ángela Pumariega, portavoz municipal del PP, ni la pandemia, ni el hackeo, ni las crisis económica por la guerra «pueden servir de excusa a este gobierno que ha actuado inmerso en la polémica y la confrontación, practicando una política de hechos consumados en vez de apostar por el diálogo y creando problemas donde no los había». «Las consecuencias de esta forma de gobernar la están pagando los gijoneses», indicó. Una de las grandes críticas de la popular es que «culminaremos un mandato en el que no se ha avanzado nada en los grandes proyectos de Gijón». «Un mandato perdido», remató. Perdido también, defendió Pumariega, para bajar los impuestos. «Parálisis y polémica. Ese es el resumen de este mandato», indicó la portavoz popular antes de enumerar como polémicas el Muro, el «cascayu», el anillo navegable del Piles, la retirada de la avenida a Juan Carlos I... «La lista es extensa y demuestra que este gobierno está totalmente desconectado de la ciudadanía y ha provocado que Gijón sea tristemente famoso por la polémica estéril. El sectarismo no beneficia a Gijón», zanjó.

Eladio de la Concha | Vox

"Desde el gobierno local han enfrentado a los gijoneses, se han metido en todos los charcos"

«Usted no va a ser más alcaldesa porque no lo quiera su partido. No lo será porque no lo quiere Gijón y el PSOE ha escuchado a los gijoneses», le espetó Eladio de la Concha, portavoz municipal de Vox, a Ana González nada más empezar su intervención. Aunque aclarando que para Gijón el problema no ha sido ella sino las políticas socialistas. «Gijón está en peor situación que en 2019. El ejemplo es la paralización de los grandes proyectos. Hemos contemplado con estupor la demolición del consenso sobre el plan de vías y ahora no hay convenio, ni estación ni metrotrén», criticó antes de pasar al vial de Jove. «Otro chasco», remató. Para el líder municipal de Vox uno de los problemas del gobierno local es que «ha dividido y enfrentado a la ciudadanía». «No hay polémica que no haya atizado este gobierno, se han metido en todos los charcos», dijo. Uno de sus ejemplos fue el Muro «que han dejado hecho un desastre». Otro, «el cierre de la plaza de toros vanagloriándose la Alcaldía de haber dejado este espacio público sin actividad». Pero desde Vox se entiende que el listado de grandes fracasos del equipo de gobierno lo encabezan sus medidas de movilidad. «Entonces, si según ustedes todo está tan bien, ¿qué ha ido mal? El talante democrático. Se es Alcaldesa para gobernar para los más de 270.000 gijoneses, no solo para los suyos», le dijo De la Concha a González.