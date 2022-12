Nuevo tropiezo en las pistas de skate

Cuando a finales del año pasado arreciaron de nuevo las quejas entre los patinadores al ver que, tras su última reforma, el skatepark de Cimadevilla, en sus propias palabras, "había quedado aún peor que antes", desde la concejalía de Deportes se decidió poner sobre la mesa una remodelación más ambiciosa. Durante todo este año, explican los deportistas, asiduos a las pistas de Cimadevilla, Los Pericones y El Cerillero, han estado asesorando al gobierno local para lo que se les prometió que sería una partida de obras de unos 100.000 euros a ejecutar este año. Una promesa que, según los afectados, se ha anulado "sin explicación" hace ahora algo más de dos semanas. "Llevamos meses reuniéndonos para una obra que se nos prometió para este año y ahora ya dependemos de los siguientes presupuestos", reprocha David Muñiz, vigente campeón nacional de "Roller Freestyle" y uno de los impulsores de este acuerdo con el gobierno local.

Explica Muñiz que con el edil José Ramón Tuero su grupo había consensuado remodelar parcialmente la pista del barrio Alto y adecuar la de Los Pericones con un suelo de fibra para evitar accidentes. "Empezamos a reunirnos en febrero y había unos 100.000 euros para gastar, en inicio, para las tres pistas, pero pronto se vio que eso era inviable y que la del Cerillero costaría bastante más, porque está fatal", razona. Se decidió, por tanto, centrar las prioridades, y una de ellas se consideró que era revertir los errores de la última reforma del parque de Cimadevilla. La pista, de cemento, sigue siendo un foco de accidentes. "Aquí nos hemos dejado la piel, literalmente, unos cuantos", bromea el patinador Pablo Mancha "Manchini", que explica junto a Muñiz que las esquinas de las distintas piezas del complejo son "peligrosas". "Pusieron unas esquineras que no sirven, solo cubren parcialmente la esquina y el cemento no está pulido, así que te dejas ahí medio patín", detalla Muñiz. Y añade: "La concejalía nos dijo que se destinarían unos 50.000 euros a pintar bien el suelo, para que no abrase, y arreglar estas esquineras".

Al limitarse a esta reforma parcial en el barrio Alto, la otra mitad del presupuesto, añaden los deportistas, se iba a destinar a Los Pericones. "Aquella obra se iba a hacer en dos fases, una para quitar los módulos de cemento y otra para poner un suelo de fibra y hacer un diseño especial que distinguiese un poco la pista", ahonda Muñiz. Una de las figuras escogidas era un "funbox", un tipo de rampa que no existe en ningún parque de la región ahora mismo. El suelo de fibra, además, se acordó así para que la pista pudiese ser atractiva para niños y principiantes.

Javier Campa, director de skate de la Federación de Patinaje del Principado de Asturias, también ha estado involucrado en este acuerdo con el Ayuntamiento. "Supuestamente había ese dinero y se iba a hacer este año, el proyecto ya estaba diseñado, pero se nos ha dicho que no a última hora", lamenta el grupo, que si bien explican que el equipo de Tuero les ha dicho que la reforma se incluirá en los próximos presupuestos, se muestran ahora desconfiados por si el borrador de cuentas no se llega a aprobar o se cae de su versión definitiva. "La pista de Los Pericones se hizo en 1991 y no se volvió a tocar", recuerda Campa.

Más allá de una promesa en firme de que el proyecto de obra va a ver la luz "cuanto antes" –el ingeniero del proyecto, conocido de los patinadores, les explicó que las labores durarían solo cosa de un mes en cuanto se adjudicasen–, el grupo plantea también que la ciudad cuente con una instalación de skate "indoor", una pista cubierta. "La gente pagaría por usarla. Nosotros viajamos continuamente fuera de Asturias y de España para poder usar instalaciones buenas", asegura el patinador Lolo Revilla. "Pero antes hay que arreglar lo que tenemos, porque las pistas de Gijón son ahora mismo las peores de Asturias", completa Muñiz.