IU responsabiliza a la dirección local del PSOE del bloqueo del reglamento de laicidad

La coordinadora local de IU, Ana Castaño, aseguró ayer que "es probable" que el atasco en la tramitación en el Ayuntamiento del reglamento de laicidad se deba al cambio en la dirección de la Agrupación Socialista de Gijón y no a la FSA, como ha dado a entender el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García. Castaño compareció junto al presidente de la asociación Asturias Laica, Luis Fernández González, quien alteró el orden de los factores, considerando que "en mi opinión, parte del cambio" en la dirección socialista en la ciudad obedece al temor en este partido a aprobar un reglamento de laicidad.

El cambio en el control del PSOE de Gijón el pasado abril, con el ascenso de una dirección del sector contrario al de la actual alcaldesa, Ana González, está afectando a los acuerdos con IU, socio minoritario en el gobierno local. En cuanto a la aprobación de un reglamento de laicidad, una de las 80 medidas pactadas en 2019, Monchu García, tanto públicamente como en conversaciones con Ana Castaño, ha manifestado que no habrá problemas para aprobarlo.

IU no acaba de creérselo y pide hechos: que en enero se inicie la tramitación política en el Ayuntamiento, una vez que el expediente ya ha pasado todos los filtros de los funcionarios. O sea, que se apruebe en la Junta de Gobierno y, a continuación, en la Comisión de Reglamentos, paso necesario antes de que lo apruebe el Pleno municipal donde la izquierda suma mayoría.

"O en enero entra en la comisión de Reglamentos este reglamento de laicidad o, de facto, el PSOE estará incumpliendo esta parte del acuerdo", indicó la dirigente de IU de Gijón. IU no hará sangre con este incumplimiento, que por sí solo no será motivo de ruptura del pacto de gobierno. "Pero la conclusión que podremos sacar es de que (el PSOE) se ha plegado, ha tenido miedo, le ha temblado el pulso, ante la reacción quizás de aquellos sectores más conservadores de la ciudad", agregó Castaño. La coordinadora de IU de Gijón emplazó a su homólogo socialista a que "al menos sea claro" si es que van a bloquear que se complete la tramitación de este reglamento en el Ayuntamiento.

La dirigente también contradijo las explicaciones que dio el líder local del PSOE sobre la paralización de la tramitación. Monchu García indicó el lunes que la FSA ha puesto reparos al mismo. "No me consta" que eso sea así, señaló Castaño, tras las gestiones realizadas a través de cargos autonómicos de IU con dirigentes de la FSA. Este extremo previsiblemente acabe por aclararse con la reunión que ha solicitado el presidente de Asturias Laica, Luis Fernández González, al secretario general de la FSA, Adrián Barbón. Fernández agregó que la Alcaldesa ya le ha dicho que el freno no lo está poniendo ella.

Castaño apuntó que, desde IU, "tomaremos nota de todos los incumplimientos que pueda haber" del acuerdo de gobierno de 2019 y se incorporarán al programa electoral de IU para mayo. Respecto a los cambios propuestos por el PSOE para aprobar el plan de Movilidad, la líder de IU consideró que el PSOE no está planteando renegociar el documento, sino que "hay algunas cosas que todavía quiere conocer o tiene alguna duda y espero que esas dudas, de manera muy breve se solventen". "Entre otras cosas porque voy a volver a hablar de plazos, porque mayo está a la vuelta de la esquina y las tramitaciones administrativas son lentas", remató.