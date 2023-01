La alcaldesa, Ana González, valoró ayer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que falló en contra del Ayuntamiento al refrendar que la peatonalización emprendida por el gobierno local durante la pandemia en el paseo del Muro, es decir, el famoso "cascayu", tenía vocación de permanencia. Y lo hizo puntualizando que tenía una "sensación agridulce" por el fallo, pero recordando que la sentencia refrenda al Ayuntamiento en dos cuestiones. La primera, que la obra se contrató con arreglo a la legalidad. Y la segunda, "que la sentencia dice lo que afirma el equipo de gobierno, que es que el Muro es peatonalizable". La primera edil también valoró los nuevos usos de la plaza de toros de El Bibio tras su remodelación con fondos europeos y la reestructuración de las líneas de autobuses de Emtusa.

Respecto a la sentencia que da la razón a la asociación Stop Muro, Ana González fue rotunda. "Hay dos aspectos positivos en esa sentencia y otro negativo. Lo resalto porque creo que adrede no lo están teniendo en cuenta", afirmó al hilo de los dos aspectos positivos del fallo. "Uno de ellos es que la contratación de las obras fue legal. Es muy importante esto porque la difamación en política para generar odio es muy frecuente", explicó. "Se hizo una difamación terrible: de un mal uso, de vulnerar procesos administrativos, de una contratación irregular que fue completamente regular", señaló. "Espero que los que hicieron esas acusaciones pidan disculpas, porque se acusa a personas concretas, que tienen dignidad y honor", deslizó.

Habló también de la peatonalización del Muro. "La sentencia dice lo que afirma el equipo de gobierno. Que el Muro es peatonalizable, que es lo que defendemos", argumentó. Respecto a la vocación de permanencia, prefirió no polemizar. "No discuto la sentencia porque ya no cabe. La perspectiva del Ayuntamiento es que las obras estaban unidas a la crisis del covid. Acatamos la sentencia porque ya es la parte final. Habría opción de casación, pero no tiene sentido", declaró.

Respecto a los fondos europeos, fue preguntada por la solicitud para conseguir financiación para las obras de las calles Calderón de la Barca y Río Eo, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. "Es una cosa diferente a lo de El Bibio, porque son obras que ya se están haciendo. En Calderón de la Barca el modificado ya está hecho y se va a hacer como fórmula administrativa un negociado sin publicidad", explicó. Aprovechamos para conseguir dinero para Gijón. Está el discurso torticero de que pedimos mucho y luego no queda para otras cosas, pero presentamos obras pensando en el espíritu de las convocatorias porque eso es lo que luego permite hacer otras obras", insistió.

En cuanto a la remodelación de El Bibio, la Alcaldesa puntualizó que se acude a los fondos Feder para acometer un arreglo que el Ayuntamiento no puede sufragar por sí solo. Recordó que, debido a las lluvias, hay zonas del graderío de la plaza de toros con hundimientos. "Hay un riesgo porque es un equipamiento que se usa poco y está al aire libre", concretó. "Queremos ir más allá. La plaza tiene que convertirse en una infraestructura cultural para todo el año. No quiere decir que vaya a haber actividades todos los días", puntualizó. "Puede haber actividades musicales de media entrada, para 7.500 personas, y no solo en verano, también en invierno. También artes escénicas, circo... unas veces programará el Ayuntamiento y otras promotores privados o asociaciones", añadió.

En cuanto a las líneas de Emtusa y su reestructuración pidió paciencia. "Tenemos que estar todos tranquilos. Esto es el comienzo. Las rutas se habían quedado viejas. La línea que más crece es la exprés entre de La Calzada a Cabueñes. Es un primer documento. Hay que calmarse porque se intenta exacerbar a la ciudadanía contra algo que hay que discutir. El estudio se pidió en el Pleno y lo urgió la oposición", finalizó.