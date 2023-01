Jaime Chávarri: "Conocer el cine clásico es una gozada, no una necesidad"

"Conocer el cine clásico, como lo que llamamos cultura en general, es una gozada, no una necesidad. Cualquier movimiento en esa dirección es un regalo que muchos saben apreciar". Jaime Chávarri, director y guionista de cine, participa esta tarde en Gijón en un encuentro en la Escuela de Comercio, a partir de las 19.00 horas, que servirá para abrir la programación del ciclo Cine Club 60, para rescatar clásicos de cine. En este caso se proyectará "El espíritu de la colmena", de Víctor Erice, de la que Chávarri fue director artístico.

"Alguien dijo que esta película era una estupenda película centroeuropea. Su lenguaje poético y al mismo tiempo tan castellano ‘recio’ supuso una ruptura brutal con el cine de la época", explica Chávarri sobre este film que se proyectó por primera vez en 1973, y que contaba en su reparto con Fernando Fernán-Gómez, Teresa Gimpera o Ana Torrent. Un filme que le marcó especialmente a Jaime Chávarri en su carrera: "Para mí es fundamental tanto para el cine español en general como para el desarrollo de mi vocación cinematográfica".

Chávarri, que ha estado vinculado durante más de una década a la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid) como profesor, analiza el papel que juega el cine entre los jóvenes, especialmente con los clásicos, de los que no teme que se pierdan en el futuro. "Llevo cuarenta años dándoles clase y todavía no he encontrado dos que se parezcan. A muchos les apasiona el cine clásico, a otros menos. Te llevas muchas sorpresas en ese sentido. El problema suele ser que nadie les ha enseñado el concepto de lenguaje y no comprenden bien la evolución del mismo. Para conquistar algo que valga la pena siempre hace falta un mínimo esfuerzo", relata el director y guionista, que también apunta un apartado que echa de menos de las producciones de antes: "Sin duda la valorización de la imagen por encima del diálogo".