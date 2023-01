Las mil vueltas de la candidatura del PP

El paso al frente del expresidente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias Germán Heredia para ser elegido como candidato del PP a la Alcaldía de Gijón ha removido en las últimas horas las aguas del partido en la ciudad en un momento en el que el control del aparato por Pablo González hacía prever un remanso durante la confección de la candidatura. Logre o no desbancar al presidente local como cartel –algo que el propio Heredia considera difícil– su entrada en escena tras haber comunicado sus intenciones a altos niveles en la dirección autonómica de la formación aboca a intensificar los esfuerzos para lograr un cierre de filas de cara a la campaña electoral y para confeccionar una lista de consenso entre los diferentes sectores, profundamente enfrentados tras años de constantes guerras.

El comité electoral de Gijón será el encargado de proponer tanto al candidato a la Alcaldía como al conjunto de aspirantes a concejal y el orden de la lista, previa entrevista a los mismos. Sobre el papel, la decisión final la adoptará la dirección autonómica, pero la dirección nacional del PP ha dado carta blanca al candidato a la presidencia del Principado, el independiente Diego Canga, quien en las últimas semanas se ha estado haciendo una composición de lugar de las distintas afinidades que hay en el seno del PP gijonés, manteniendo conversaciones informales con destacados miembros de las distintas tendencias. Las expectativas en la principal ciudad de Asturias, en la que además la irrupción de Carmen Moriyón como candidata de Foro Asturias ha puesto cuesta arriba las posibilidades electorales del PP, preocupan sobremanera al candidato autonómico, que por otra parte ha tentado a Foro a formar una coalición electoral, propuesta que no parece que vaya a prosperar, aunque tendría una gran incidencia en el caso gijonés. También sigue de cerca los acontecimientos Álvaro Queipo, secretario general en Asturias y de facto el máximo responsable de la formación.

Este es el escenario en el que Heredia está intentando conseguir apoyos de sectores del partido contrarios a Pablo González, quien por su parte cuenta con el apoyo mayoritario de la junta local del partido y también la mayoría del comité electoral le es proclive. Fue la junta local el órgano que eligió el lunes de la semana pasada a ese comité electoral, en una reunión que fue convocada el domingo por la tarde. Entonces, algunos militantes ligados al sector de la expresidente regional Mercedes Fernández rechazaron entrar en el comité.

Si ese intento de integración de otros sectores se va repetir en la confección de la candidatura electoral es algo que está por ver, pero la irrupción de Heredia y la mirada puesta sobre Gijón de la dirección autonómica podría incentivar movimientos en esa dirección. Por el momento, desde el sector afín a González se trata de minimizar la relevancia de que Heredia le dispute la candidatura, apuntando que los apoyos del empresario gijonés se ciñen a afines a la expresidenta del PP asturiano Teresa Mallada, una gran minoría en Gijón.

Heredia anunció que se postulaba para ser designado candidato tras indicar que lo había consultado con su equipo, sin precisar quienes son sus apoyos. El expresidente de la Unión de Comerciantes sí ha estado solicitando el respaldo a dirigentes regionales y a personas de distintos sectores del PP gijonés. Algunos de ellos señalan que le animaron a que se presentara, pero que no se comprometieron a respaldarle de manera explícita.

Su contrincante por hacerse con la candidatura y presidente local del partido, Pablo González, también ha reconocido el derecho de cualquier afiliado a postularse para el cargo y añadió que "somos un partido vivo que no puede dejar de escuchar a todo el que pueda ayudar a ganar las elecciones". Mientras, el candidato a la presidencia del Principado, Diego Canga, no tuvo reparos la semana pasada en elogiar públicamente a la actual portavoz municipal, Ángela Pumariega, quien no ha hecho ningún movimiento para recabar apoyos. El calendario empieza a pesar.