Saras, tras el fallo favorable a Emulsa por los casos de acoso: "Es contundente"

"La sentencia es contundente". Con estas palabras valoró ayer la presidenta de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa), la socialista Carmen Saras, el fallo del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón que el pasado lunes desestimó íntegramente la demanda presentada por un trabajador que fue sancionado con 120 días de empleo y sueldo por ser conocedor de los casos de acoso sexual y laboral que habían sufrido varias trabajadoras por parte de un capataz de Emulsa y no hacer nada al respecto. "La sentencia habla de lo convincentes que fueron los testimonios de las trabajadoras afectadas, y de que los hechos periféricos dotan de verosimilitud esas versiones que han mantenido en el tiempo del proceso; y, por otra parte, que el encargado fue conocedor y optó por no transmitir esa información, que fue el motivo por el que se le sancionó", compartió ayer Carmen Saras, que se muestra prudente con el proceso, toda vez que cabe recurso contra la sentencia.

El fallo judicial tiene como origen los episodios de acoso que denunciaron varias trabajadoras eventuales de la empresa y que señalaban a un capataz que ya fue despedido. "Se llega a dos conclusiones, una es que el capataz actuaba bajo el mismo patrón, que era separar a las trabajadoras eventuales del resto y abusar de su superioridad laboral. Y, también, que el encargado fue conocedor de eso y optó por no transmitirlo", añadió Carmen Saras, satisfecha porque se "hayan visto acreditadas" las actitudes susceptibles de sanción que impusieron a este trabajador, ahora de baja laboral, que acabó demandando a la empresa.

La lectura, más allá de la sentencia, es que este episodio (todavía queda el juicio penal por los casos de acoso y otros procesos en instrucción) debe servir para "hacer cambios estructurales en Emulsa" y que estos casos "no se vuelvan a repetir. No obstante, Saras deja claro que "Emulsa no es esto, ni ese capataz ni ese encargado, es una empresa de 600 personas con gran dedicación, eficiencia y profesionalidad fuera de toda duda". "Lamento que esto ocurra, pero todos estamos orgullosos de la empresa", añadió la presidenta, que volvió a incidir en que "siempre apoyaremos" a las mujeres afectadas por estos casos.