La procesión del Martes Santo llena de devoción las calles de Gijón: "Cada vez va a más"

Azotaba el nordeste casi tan fuerte como los latigazos que sufrió Jesucristo. Tan doloroso como las tres negaciones de San Pedro. El sonido de la carraca rompió el silencio en la explanada del Campo Valdés para que entraran a escena los hermanos de la Santa Misericordia. En medio del romper de las olas (ya decía el añorado José Ramón Costales que la de Gijón era una Semana Santa muy marinera) aparecía la imagen del Pescador, luciendo nuevos faroles y un rehabilitado gallo para simbolizar su traición. Sobre los hombros de ocho mujeres de la Santa Vera Cruz empezó a andar el paso, adornado por margaritas y liliums rojos.

Decenas de personas (hasta el Martes Santo va en aumento) aguardaban bajo el cielo despejado la salida bajo los pórticos de San Pedro del Flagelado, sobre la fe de diecinueve penitentes. Lo precedía el coro joven de tambores de la hermandad. La escena ya olía a incienso. «Me fui aficionando cuando viví en León y ahora vengo todos los años. Cada vez va a más y se hacen mejor las cosas», señalaba José Luis Villar al inicio de la procesión.

Los cofrades atravesaron la Plaza Mayor para irrumpir en la del Marqués. Pelayo les miraba cruz en mano. El rumbo para esta procesión de las Lágrimas de San Pedro (también conocida como la del Silencio) marcaba una nueva etapa. Por vez primera, la iglesia de San José sería el templo de recogida. Su párroco, Fernando Llenín, cerraba las líneas de capirotes y capillos, junto al hermano mayor de la Vera Cruz, Juan Antonio Rodríguez-Pládano y el ex pregonero de la Semana Santa, Paulino Tuñón. Tras ellos, muchos fieles cumplían la tradición de seguir a los pasos. «Llevo muchísimos años y la Semana Santa cada vez va a más. Es importante que no se pierda», confesaba María Luisa Domínguez Gil, acompañada por Antonio Garmung Varela, otrora porteadores en la Santa Misericordia. «Ahora ya no podemos, pero hay que estar», añadía la cofrade en referencia a la edad y a su muleta.

Poco antes de las nueve y media, aproximadamente una hora después de partir de San Pedro, la comitiva religiosa se adentraba por la calle Zamora al barrio del Carmen. Doce grados marcaba el termómetro de los Jardines de la Reina. Seguía el nordeste. Pasaban las diez de la noche cuando las puertas de San José se abrieron para recibir a los pasos. Un aplauso reconoció el esfuerzo de los penitentes cuando ya comenzaban a quitarse los hábitos en el templo. Mañana, de nuevo a la calle para la procesión del Encuentro.