El Evaristo Valle derrocha arte

Tiene sentido que los pasillos del Colegio Evaristo Valle se "disfracen" de museo. El "Gernika" de Picasso "reinterpretado" a todo color, piezas de Kandinsky, réplicas de Maruja Mallo... El programa "BiblioValle" ha convertido la biblioteca de este centro del Polígono en algo mucho más transversal. En su núcleo neurálgico. No solo es un espacio para estanterías llenas de preciados libros, sino que se ha perfilado como un lugar de aprendizaje alternativo para hacer volar la imaginación. Y las decenas de actividades que se llevan a cabo a lo largo de este curso tienen un eje temático: el de la pintura. De ahí, tanta obra de arte en sus paredes. El proyecto "Entre pinceles" dibuja un acercamiento artístico a seis importantes autores de la historia: Evaristo Valle, Kandinsky, Kara Walker, Karla Gerard, Picasso, Maruja Mallo. "Queríamos integrar el aprendizaje también con las Nuevas Tecnologías. Apostar por una alfabetización digital sin que esas herramientas sean un fin, sino un medio para acercarse al conocimiento", resume su director, Tobit Fernández, quien agradece a la Asociación de Madres y Padres (AMPA) "la excelente participación de en la vida del centro".

En el programa, participan los 24 profesores del claustro para que se asomen a la cultura de una forma amena y divertida los 246 alumnos del centro, entre primero y sexto de Primaria. Bajo un precioso árbol de papel maché, realizado por una madre del centro de manera altruista y donde vive un simpático búho de peluche, se realizan los cuenta cuentos, muy útil sobre todo para los más pequeños, que se sumergen en los diferentes estilos literarios. "Me gusta leer, pero me cuesta más con los libros gordos", confiesa con una sonrisilla Kenti Habibhabub, que coge agilidad lectora gracias a la actividad en 3.º B. Cerca, Noa Martínez reconoce que "le gusta leer más" gracias a las historias que descubre entre las páginas de los ejemplares del Evaristo Valle. Una actividad que se complementa con el servicio de "Bibliopatio", que permite a los alumnos leer en el recreo, con un rincón habilitado con tucos para hacer un espacio "placentero" acompañado de plantas aromáticas.

Más iniciativas de "Entre Pinceles". Por ejemplo, hace poco realizaron teatro de sombras a través del legado de Kara Walker, compusieron una obra de Kandinsky pieza a pieza y lanzaron un dado con detalles de las pinturas de Picasso. "Es ir más allá. Cada curso se adapta a sus actividades. No queremos que sea solo un trabajo bibliográfico. Tienen que entender el contexto, ponerse en la piel de sus protagonistas", resume la coordinadora del programa, Yolanda Álvarez. Nada mejor que el teatro para conseguir ese mimetismo. En este caso, de marionetas. En la clase de 6.º B han creado para ello un coqueto teatrillo para encarnar con sus manos a variopintos personajes hechos con papel, calcetines o cualquier material que se tercie. "He conocido mejor el teatro. Me gusta y creo que ayuda a desarrollar la imaginación", afirma rotunda Daniela Concha. Su compañero Jorge García, se atrevió a recrear un resumen de la primera película de Rocky. Un clásico que le "gusta mucho". "Ya tienen demasiadas actividades guiadas, estas iniciativas les permiten ser creativos. En la sección de biblioteca deciden qué interpretan y hacen el guion", explica su tutora, Placeres Arce.

Otro ejemplo que conjuga Nuevas Tecnologías y la literatura es la confección de un "booktrailer". Los alumnos trabajan en grupos para crear un vídeo que invite a la lectura, similar a los tradicionales "tráilers" de las películas. Le ponen música, imágenes, título... "Es difícil trabajar en equipo y ponerse de acuerdo", confiesa un nutrido grupo de 5.º B que está ultimando la confección de su clip "Una aventura en el colegio" a través de una intuitiva herramienta de edición de vídeos. Aún quedan capítulos por escribir en lo que queda de curso para la "BiblioValle".