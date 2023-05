"No puede haber toros en Gijón; no seremos subalternas del PSOE"

Olaya Suárez Fernández (Gijón, 1993) apuesta por los servicios sociales como principal punta de lanza del programa de la candidatura de Podemos a la Alcaldía. Retoma aplicar el IBI para ricos, apuesta por un muro sin tráfico y exige que los toros sigan fuera de la plaza del Bibio. "Nuestros votos irán a un gobierno progresista, pero no seremos subalternas del PSOE", avisa.

–¿Teme pagar en las urnas las discrepancias internas?

–Espero que no nos castiguen. Estamos totalmente centradas en desarrollar las políticas que la gente necesita. Es lo que nos importa y en lo que estamos completamente volcadas.

–En 2015 Moriyón alcanzó por segunda vez la Alcaldía por una falta de acuerdo en la izquierda.

–Era otro momento histórico, con otras personas. Todos los votos a Podemos van a ir a un gobierno progresista, pero tampoco estamos dispuestas a ser subalternas del PSOE. Habrá que llegar a un acuerdo programático para entrar en el gobierno, que es a lo que aspiramos, pero en ningún caso vamos a permitir que la derecha gobierne esta ciudad y dar la oportunidad que la ultraderecha dirija el futuro de Xixón.

–¿Le faltó a su partido capacidad de diálogo al anterior mandato? Por ejemplo, los últimos presupuestos.

–Le faltó capacidad de diálogo al partido socialista. Lo que no se puede hacer es, teniendo minoría, querer gobernar como si tuvieras mayoría absoluta. Hay que ceder en cosas importantes. Solo cedieron en aspectos más pequeños.

–Insiste mucho en remunicipalizar el servicio de ayuda a domicilio y en las políticas de viviendas para jóvenes.

–Lo privatizó el PSOE y debemos remunicipaliarlo para garantizar un buen servicio, además de impulsar un programa contra la soledad no deseada. Y tenemos la empresa municipal de vivienda (Emvisa) para potenciar las viviendas de protección a víctimas de violencia machista. También queremos que la vivienda pública sea gratuita para los menores de 35 años el primer año de alquiler. Hay muchas viviendas vacías en Xixón y queremos que las destinadas a alquiler social estén exentas de pagar el IBI.

–Aborda varios ejes para potenciar el empleo.

–Queremos potenciar empresas sostenibles de economía azul en los terrenos de la Naval. Y por supuesto apoyamos la ampliación del Parque Tecnológico. Traerá miles de empleos de alta cualificación y con alto valor añadido. En el Musel estamos cansados de que haya empresas contaminantes y de que seamos el vertedero de Europa. La autoridad portuaria debe ir hacia empresas limpias y verdes.

–Defiende que aumentaría las plazas de 0 a 3 años, pero cada vez hay menos natalidad.

–Pero siguen faltando plazas igualmente. Hay un problema competencial. Si lo asume el Ayuntamiento, el gobierno autonómico debe traspasar más fondos. Y si no, que sea el Principado quien asuma la gestión.

–¿Todos estos servicios los sufragaría con una subida de impuestos?

–Las personas que tengan varias viviendas vacías, tendrán que pagar más por el IBI. Quien tiene más, que pague más. No estamos dispuestas a subir las tasas de basura, de agua... que afectan a todos por igual. El PSOE sabemos que se niega, no le gusta tocar a los ricos, pero nosotros estamos aquí para otra cosa y es para beneficiar a la mayoría social.

–Habla de crear una empresa pública de energía.

–La idea sería seguir el modelo que hay en Barcelona, una comercializadora para que los gijoneses tengan tarifas más asequibles, con algunas especiales para familias vulnerables o en riesgo de exclusión, que además pueden ser perceptoras de otras ayudas del propio Ayuntamiento. Es una forma de proteger al consumidor de unos precios desorbitados.

–¿Qué haría con el Muro?

–Es un debate en el que nos ha metido la derecha. Queremos peatonalizarlo todo lo posible, con un vial de emergencia por seguridad y para comercios. Sin tráfico rodado. El tráfico se puede reorganizar. La calle Corrida es peatonal y a nadie le molesta. La gente se acostumbrará y lo disfrutará. Y no es cuestión de imponer, es cuestión de que Europa está llevando a todas las ciudades a más espacios peatonalizados

–Va en consonancia con las ecomanzanas.

–Creo que van a revitalizar el comercio local porque paseando se genera ese flujo necesario. Y los pisos en esas zonas se revalorizarán. Pero sí que echo en falta haber buscado la solución con los aparcamientos y reordenar el transporte público. Eso hay que hacerlo antes de ejecutarla.

–Ha dejado claro que no quiere toros en Gijón. Parece que se han quedado solos junto a IU.

–Tendrán que negociar si quieren gobernar. Para nosotros es un hito importante. La mayoría social de Xixón no quiere toros. El maltrato animal no tiene cabida en nuestra sociedad y creo que hay que buscar otros usos de la plaza para la práctica social, cultural, de ocio y deportiva.

–Como vecina de La Calzada, ¿ve estrategia electoral sobre su barrio?

–De golpe La Calzada le importa a todo el mundo. Ojalá hubiera importado los últimos veinte años. Ahora hay partidos que de forma inaudita se oponen a la planta de pirólisis. Quieren hacer suyas las luchas de los barrios del oeste porque creen que está ahí el voto. Espero que los vecinos sepan valorar quién estuvo siempre ahí.

–Y está el vial de Jove. ¿Promesa real o electoralistas?

– Es verdad que los tiempos sorprenden. Hace unos meses, cuando negociamos los Presupuestos Generales del Estado, no hubo manera de que el PSOE cediera. Y cuatro meses después resulta que sí. Espero es que no sean campanas al vuelo. Es importante también llevr a cabo el bulevar para la avenida Príncipe de Asturias.

–Hay más proyectos pendientes en los barrios.

–Para nosotros es prioritario hablar con los vecinos qué usos quieren para los equipamientos. La Tabacalera creemos que debe reservar un espacio para los vecinos junto al destinado para el arte contemporáneo. También están el Hogar del Productor de Ceares, la antigua comisaría, los antiguos juzgados de Prendes Pando... Proyectos de cierto calado deben llevar a una consulta ciudadana.

–¿Un parque en el "solarón"?

Algunos hablan de urbanizarlo para la financiación para la intermodal. ¿Vamos a vender los pericones para otra obra? ¿O el Cerro? No tiene ningún sentido. Necesitamos en el centro también espacios verdes y es el único que queda. Begoña o la plaza de Europa no lo son; están asfaltadas. Podemos unirlo a Moreda y hacer un parque maravilloso.

–¿Ve bien la estación intermodal en Moreda?

–Va a transformar la ciudad y creo que es necesario preguntarle a la gente mediante una consulta qué alternativa técnicamente viable les convence. Si llevamos veinte años esperando, eso no va a suponer ninguna paralización.

–Hay otros proyectos encima de la mesa como el metrotren.

–El metrotren es interesante si se soterran las vías de La Calzada, como indicaba el proyecto inicial.

–Como sportinguista, ¿qué le parecen las intenciones del Grupo Orlegi para El Molinón?

–No tenemos suficiente información para posicionarnos. Lo que tenemos claro es que no queremos pelotazos urbanísticos, ni endeudar al Ayuntamiento cincuenta años. Hay que saber las cifras, el proyecto de financiación... El estadio y los terrenos son municipales. Ilusiona poder ser sede mundialista y tener un campo capaz de competir en Europa. Te pone en el mapa y atrae turismo y recursos económicos, pero no puede ser a costa de hipotecar la ciudad.

–¿Es compatible la práctica deportiva con la renaturalización del Piles?

–No es compatible. Los que dicen que es viable técnicamente, que digan cómo. Estancar las aguas no es compatible con la vida. Aparecen bacterias. Habrá que buscar otro sitio donde se pueda hacer piragüismo. El deporte es importante.

–En los debates fue muy crítica con el hospital privado que se proyecta en Nuevo Gijón.

–¿Cómo puede ganar dinero una empresa de una clínica privada en Gijón con alrededor de 300 empleados? Con derivaciones de la sanidad pública. Si no hay derivaciones de la sanidad pública, no se sostiene. ¿Por qué sabe que las va a haber? ¿Qué ha hablado con el Principado de Asturias? Es algo que desconocemos y que nos preocupa un montón. Lo que hay que hacer es invertir el dinero en la sanidad pública para que no haya listas de espera, no regalarle ese dinero a la clínica privada.

–También con el estudio para reformular Emtusa.

–No es nada acertado. Lo ha hecho una empresa que ni siquiera es de aquí. Y los medidores no funcionaron bien. Creo que hay que hablar con los trabajadores. Son los que más conocen las virtudes y defectos del servicio. Y hay que hablar también con los vecinos y vecinas de toda la ciudad y de la zona rural. Emtusa se tiene que adaptar a los gijoneses, no al revés.