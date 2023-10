Foro y PSOE, dos vías que chocan para la transformación del parque del "solarón"

Lejos de ser parecidas, las posturas de Foro y el PSOE sobre el "solarón" tienen importantes diferencias a pesar de que hace solo unos días votaron la misma proposición no de ley en la Junta General junto a Izquierda Unida (impulsada por el forista Adrián Pumares) para reducir la edificabilidad prevista en estos terrenos en favor de una zona verde. Un texto, con enmiendas socialistas, que habla, textualmente, de favorecer "el mínimo de edificaciones posibles". Desde entonces, la Casa del Pueblo no ha hecho más que alejarse de la posición de Carmen Moriyón, que presentó en campaña un "solarón" con zonas infantiles, canchas deportivas, lagos, espacio para bicis y solo dos bloques de edificios. Idea que la Alcaldesa sigue defendiendo en su integridad. Hace dos días, el secretario general del PSOE gijonés, Monchu García, indicó que no está de acuerdo con esta postura porque, según dijo, puede poner en riesgo ingresos procedentes de los inmuebles necesarios para construir la estación intermodal. Y añadió que su punto de partida es el proyecto presentado por Ana González en 2019, donde las zonas verdes están rodeadas de bloques de pisos con importantes alturas.

El choque es ya una realidad, con acusaciones por parte de las dos formaciones de haber cambiado de opinión. Foro no se esconde a la hora de reconocer que en el pasado defendió otra postura distinta a la de ahora. Lo explicó la pasada semana la Alcaldesa tras el Pleno. "En campaña fuimos claros y es un ejercicio de madurez política. Habíamos defendido otra cuestión en mandatos anteriores cuando defendíamos la centralidad de la estación intermodal", recordó. La primera edil dio en esas declaraciones una de las claves de la postura de su partido para fundamentar sus tesis. Es decir, el cambio de la ubicación de la intermodal del Museo del Ferrocarril, como se pactó en 2019, a Moreda, que se ejecutó con Ana González ostentando el bastón de mando. Entiende Moriyón que, con los 70 millones de euros que se ahorran por este cambio, destinando una inversión de entre ocho y diez millones de euros, se podrían urbanizar como parque 83.000 metros cuadrados. A esa cantidad habría que sumarle los ingresos que dejaría de percibir Gijón al Norte, la sociedad que gestiona el plan de vías de la que forman parte el Ayuntamiento, el Principado y el Gobierno central, al reducir a solo dos bloques de edificios las construcciones. Se cifra en 60 millones. La pérdida de la edificabilidad es uno de los recelos que mantiene el PSOE de Gijón a la hora de convertir el "solarón" en un gigantesco parque. "Foro, en su proposición, hacía un brindis al sol. Decía que quiere un parque, como si yo me pido un ferrari", criticó el secretario general del partido, Monchu García, quien fue, por cierto, el diputado socialista en la Junta encargado de defender la postura del partido a la hora de aprobar la proposición no de ley impulsada por Pumares. "Lo que hemos conseguido con nuestra enmienda es centrar las cosas y llevar la propuesta a lo real. A lo posible. Algo que no ponga en riesgos los plazos y la financiación de la estación intermodal como siempre hemos defendido nosotros", agregó García, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el concejal Tino Vaquero. Fue ahí donde los socialistas pusieron como punto de partida el proyecto presentado en 2019 por Ana González, donde se aumentaban las zonas verdes, pero sin renunciar a los grandes edificios. En concreto, once de diferentes alturas. Algunos de cinco plantas y otros de seis, trece, catorce y quince. Esta propuesta de 2019 fue sometida a cambios dos años después, en 2021, cuando la primera edil socialista redujo la edificabilidad de la zona eliminando la construcción de seis torres. Cabe recordar también que, en la campaña electoral, el PSOE propuso construir en el "solarón" un centro municipal integrado. Por su parte, Foro abogó en la carrera hacia el Ayuntamiento por un gran parque conectado con el de Moreda, que acabará en el edificio de la comisaría de Policía Local, aún por terminar. Además se contemplan una zona de baños, un kiosco de la música, un edificio multiusos y un "bikilometrín". Moriyón lo resumió todo de la siguiente manera: "Un espacio verde que cosa las dos partes de la ciudad, desde la iglesia de San José hasta La Calzada". La posturas, aunque los dos defienden un parque, siguen enfrentadas en la cantidad de edificios.