Los Encuentros Fotográficos de Gijón alcanzan dos décadas de vida. Desde hoy, y hasta el domingo, se celebrará una edición muy especial de esta cita en la que el plato principal será la inauguración de exposiciones, a las que se unirán visitas guiadas y actividades, así como coloquios para profundizar en el arte de la instantánea. Los escenarios para toda esta programación serán el Antiguo Instituto, el Museo Barjola, la galería Aurora Vigil-Escalera y la Universidad Laboral (en el Paraninfo y LABoral Centro de Arte).

Lola Barcia Albacar y Marinela Forcadell Breva, conocidas como las «Fotolateras», inaugurarán hoy en el Antiguo Instituto la exposición «15 años dando la lata», en la que «estas fotógrafas itinerantes, viajeras incansables y apasionadas de la técnica estenopeica» harán un recorrido por su trayectoria artística, centrada en sus viajes por cuatro continentes cargadas con 45 latas convertidas en cámaras. Esta muestra se podrá ver en la segunda planta del Antiguo Instituto, un espacio que contará con dos actividades más en este primer día de Encuentro Fotográficos, ya que Iris G. Merás presentará la revista «Gandaya» y los nuevos talentos de esta edición explicarán las propuestas en las que han estado trabajando junto al comisario y profesor de fotografía Alejandro Castellote. Esos proyectos de los artistas emergentes son «Diente de leche», de Silvia Ayerra; «We all need some fiction», de Julien Rose; y «Gallero» de Antonio González Caro. La actividad aquí comenzará a las 10.00 horas.

En el Museo Barjola, donde se podrán ver esos trabajos de los nuevos talentos desde las 11.30, también estará disponible para el público la exposición «Brujas», de Judith Prat, en la que la fotógrafa y documentalista ofrece «un viaje visual, histórico, lleno de simbolismo y atravesado por el pensamiento mágico y la misoginia, donde ellas acaparan el foco y luz», dentro de su línea actual de trabajo en la que «explora nuevos lenguajes y narrativas documentales para adentrarse en historias de mayor complejidad, como el relato de la caza de brujas que se produjo en España entre los siglos XV y XVIII».

También se inaugura al público, en este caso en la galería Aurora Vigil-Escalera (13.30), los trabajos de Alejandra González y Paula Anta. La primera de ellas acerca varias piezas, entre ellas «Olas», una creación compuesta por un conjunto de siete tubos de vidrio en forma de ondas; o «Atrapada», en forma de performance, donde además los espectadores se colocarán alrededor de la misma y dispondrán de unos auriculares para escuchar el sonido del mar.

La primera jornada de los Encuentros Fotográficas se completa en Laboral Centro de Arte, donde se a las 18.00 proyectará el documental «Railowsky: La historia jamás contada» o a las 19.00 se inaugurará la exposición «Océano Plástico», de Carlos de Paz. Para mañana y el domingo quedará en el Paraninfo de la Laboral una doble jornada con conferencias y talleres.