El Ayuntamiento investigará todos los cursos formativos a la Policía Local de Gijón para "descartar irregularidades"

El área municipal de Seguridad Ciudadana llevará a cabo una investigación de todos los cursos formativos a la Policía Local que fueron contratados durante el pasado por mandato por el gobierno local de PSOE e IU. Así lo anunció esta tarde la edil Nuria Bravo después de detectar un caso que fue tramitado de forma "dudosa", tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, y que el coordinador-tutor "habría sido, presuntamente, investigado por Interpol por sus vínculos con la extrema derecha". "Resulta preocupante que la anterior responsable de Personal autorizara un curso para Policía Local cuyo coordinador está, presuntamente, investigado por vínculos con la extrema derecha. No es, desde luego, el tipo de cursos que entendemos deban facilitarse desde una administración pública", señaló la forista Nuria Bravo en un comunicado.

El contrato bajo sospecha fue adjudicado en el mes de abril de este año desde el servicio de Estrategia y Coordinación de Recursos, dependiente de la concejalía de Hacienda liderada entonces por la socialista Marina Pineda. Su ejecución se prolongó hasta este mes de diciembre. Fueron en total 200 horas lectivas entre sesiones teóricas y prácticas impartidas por un total de ocho formadores distintos, incluido el impulsor de este curso que, presuntamente, está "investigado por vínculos con la extrema derecha", según desvelaron desde el área de Seguridad Ciudadana.

El coste económico del contrato fue de 23.585,75 euros, de los que 3.961,90 euros estaban destinados a sufragar los materiales necesarios para impartir el curso. En esos materiales se incluía, por ejemplo, siluetas madwolf (como dianas para disparar), armas o varillas y aliviapercutores, entre otras cuestiones. A este respecto, Nuria Bravo anunció que "el Ayuntamiento no va a pagar ninguna factura sobre la que existan dudas o cuya tramitación no haya seguido los cauces normativos estipulados". Otra de las decisiones tomadas desde el área de Seguridad Ciudadana es que este curso de formación no se volverá a impartir.