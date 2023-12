El carril bus del Principado en El Humedal choca con el fijado en la avenida de la Costa

La necesidad de solventar el desencuentro entre el proyecto de carril bus que, en base a financiación europea, ha desarrollado el Ayuntamiento en la avenida de la Costa con el que incorpora el Principado de Asturias en el diseño del intercambiador de El Humedal, otro proyecto que cuenta con dinero de Europa, es uno de los elementos que el gobierno municipal gijonés plantea al gobierno autonómico en su batería de alegaciones al diseño del intercambiador.

El problema está en que la propuesta del Principado en esa zona coloca el carril bus pegado a la acera de la Casa Rosada y el diseño municipal de la avenida de la Costa lo coloca pegado a la mediana. Los diseños de carriles bus realizados por el Ayuntamiento en el marco de los proyectos de movilidad financiados desde el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se han hecho teniendo en cuenta las necesidades de Emtusa. El diseño del Principado incorpora, por su parte, las necesidades de los autobuses interurbanos.

No hay que olvidar que el intercambiador del Humedal busca dar servicio tanto a las líneas locales de Emtusa como a las que conectan Gijón con otros territorios a través de los servicios de las empresas vinculadas al Consorcio de Transportes. Atender a unos y otros es el reto a conseguir. Aunque desde el Ayuntamiento se tiene claro que la mayoría de esos 1.400 autobuses que se calcula pasen por la zona cada día serán de Emtusa, que ya tiene en El Humedal su intercambiador natural de la zona centro desde hace décadas.

Este reajuste del carril bus, entiende el edil de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, el forista Pelayo Barcia, tiene fácil solución. Los problemas son otros. "Las alegaciones de tráfico se centran en pequeños matices que no afectarían a la construcción del intercambiador. El quid de la cuestión no está en el ámbito de tráfico. Está en el ámbito urbanístico y en el ámbito político. Si Gijón quiere eso o no lo quiere", explicaba ayer Barcia. En materia de movilidad los matices están en el incremento del tráfico que se puede dar en la zona, y que los estudios consideran mínimos; en la propuesta de recuperar la rotonda en la confluencia de Sanz Crespo y Palacio Valdés, que se considera como segunda fase del proyecto de intercambiador y que viene en el Plan de Movilidad de Gijón: y en la coordinación en los enlaces definitivos entre los carriles bus que haga cada administración en ese ámbito.

Barcia defendió ayer esperar a las reuniones pendientes con el Principado para "ver el detalle" de la operación y puso en valor el "respeto institucional" que como gobierno municipal se debe tener ante un proyecto de otra administración, pero eso no quitó para que el edil forista exigiera del Principado que "explique públicamente la necesidad de que haya 190 metros de marquesinas en esa zona" y una respuesta al temor de que esta operación ponga en peligro el desarrollo de la estación intermodal de Moreda.

Pelayo Barcia hizo esta reflexión sobre el intercambiador de El Humedal en el acto de presentación del proyecto "Taxiluz" junto al presidente de Radio Taxi de Gijón, Isaac Menéndez. Para el representante de la cooperativa de taxistas el proyecto del intercambiador de El Humedal no afecta al sector ya que "nos deja en el mismo sitio en que estamos". Sí hubo otro proyecto hace unos años que nos alejaba y eso no tenía sentido", añadió. Para los taxistas la única incidencia estaría en los problemas de circulación que puedan generar las obras del intercambiador.

El proyecto reducirá la congestión de tráfico, defiende la patronal del transporte de viajeros

M. C.

Las tres patronales asturianas del transporte de viajeros por carretera, Car, Astra y Asvipymet, emitieron ayer un comunicado conjunto en defensa de los intercambiadores que proyecta el gobierno regional en Gijón, con especial referencia al de El Humedal, ante las críticas que ha recibido desde diversos ámbitos. Consideran que el intercambiador de El Humedal es "una infraestructura clave", considerando que permitirá captar para el transporte público a viajeros que ahora usan sus vehículos particulares, al reducir los tiempos de viaje. Eso se traducirá en menos congestión y por tanto menos contaminación asociada al tráfico y una mayor seguridad en el transporte. Añaden en su comunicado que "establecer un intercambiador en la ciudad es absolutamente compatible con la existencia de una futura estación intermodal", siendo ambos complementarios. Las patronales llevan años reclamando intercambiadores céntricos, carriles bus y prioridad semafórica.