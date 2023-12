Un café con mucho talento, innovación y compromiso con "una ciudad con potencial"

El de ayer fue un café servido con los mejores ingredientes posibles: el talento y el valor por emprender. Que alrededor de la mesa pueden juntarse importantes dosis de ambos lo constataron los merecidos ganadores de los premios Gijón Impulsa 2023. Fue una charla distendida de casi hora y media en el edificio Impulsa del Parque Tecnológico, una cita organizada por LA NUEVA ESPAÑA, donde se intercambiaron ideas, propuestas, iniciativas, ejemplos y retos. Ser distinguidos con estos galardones, coincidieron sus participantes, supone un "impulso" a su esfuerzo y trabajo. Lo que ayer también quedó claro es que son todo un ejemplo del camino a seguir para un tejido empresarial sumergido en una profunda e importante transformación como es el de Gijón.

Son unos reconocimientos, los que Gijón Impulsa otorga en esta decimonovena edición, que pretenden ser "un profundo gracias desde lo público por vuestro trabajo", arrancó su gerente Luis Díaz, en una charla moderada por el jefe de sección de la edición de Gijón de LA NUEVA ESPAÑA, Ignacio Peláez. "Son emprendedores con valor, que arriesgan y trabajan como bestias, corren riesgos, dan empleos... Y son la base de la economía y el bienestar social en una ciudad y región donde arrastramos un pasado distinto y que su tejido empresarial ahora se transforma", resumió Díaz. Un ejemplo de esos valores es Obrerol Monza, aplaudida en esta edición en la categoría Trayectoria Empresarial. Su director general, Amador Sierra, explicó cómo la firma, especializada en la elaboración de ropa para uso profesional desde 1958, está a medio camino entre la industria y los nuevos desarrollos de negocio, principalmente tecnológicos. "Estamos localizadas en Gijón, con todo lo que ello supone en cuanto a conexión. Necesitamos centros tecnológicos para desarrollar el reto más importante de la industria textil, la que más contamina y residuos genera, que no es otro que el de la sostenibilidad", sintetizó Sierra.

Es un aspecto, el del cuidado del planeta, por el que la ley se está poniendo muy dura. "Nos gustaría colaborar y estamos comprometidos", lanzó el líder de la firma textil. "Hay que explorar procesos más innovadores, como las políticas de economía circular", puso como ejemplo Díaz. Ese gesto, el de tender la mano a las empresas, es el pan nuestro de cada día en Gijón Impulsa. Y no es nuevo ese concepto sostenible. Entre las, resalta Panduru Economía Circular en la categoría Economía Sostenible. "Impulsa es un apoyo en el proceso de constitución de empresas, conseguir apoyarse en recursos y otorgar visibilidad a las que estamos empezando", ensalzó una de sus fundadoras, Elena Fernández. "Todavía no vivimos de esta empresa, pero es lo que queremos conseguir", señaló sobre su idea de aprovechar el pan excedente de panadería para convertirlo en deliciosa repostería.

Otro ejemplo de emprendimiento. La startup The Sport Innovation Hub, reconocida como empresa Milla del Conocimiento Margarita Salas, busca desarrollar proyectos innovadores desde Gijón en el deporte, la actividad física y la salud a nivel internacional. Sin ir más lejos, hace solo unos meses elevó a la Laboral como sede de la primera edición del European Sport Congress, donde participaron los principales agentes de este sector, entre ellos la Comisión Europea y el Comité Olímpico Español. En definitiva, su objetivo es dar respuesta a diferentes necesidades a través de un equipo multidisciplinar que ahonde en las evidencias científicas. Su director ejecutivo, Marcos López, reflexionó sobre el problema en las comunicaciones para la región. "La mayoría de nuestra clientela está en el extranjero. Estamos entre 150 y 200 días al año fuera de la ciudad, nos es mucho más difícil llegar a nuestro destino si nos comparamos con una empresa de Madrid o Barcelona", ahondó. Habla no solo de tiempo, sino también de gasto y posible pérdida de oportunidades. "La calidad de vida en Gijón ayuda a traer trabajadores. Esta tierra es atractiva para llevar a cabo muchas iniciativas y eso hay que aprovecharlo", invitó.

Es una lectura que comparte Raúl Álvarez, director de Azisa Drone Company, ganadora en la categoría Empresa de Economía Azul por su servicio como operador de drones registrado para la realización de inspecciones en entornos industriales, tanto terrestres como marinas (para infraestructuras portuarias) y submarinas (depósitos y otros elementos bajo el agua). "Al iniciar este camino fuimos conscientes de que la deslocalización de nuestros clientes era un gasto y una dificultad añadida. Es un 20% de coste aproximado de lo que sería operar, por ejemplo, desde Tarragona. Estar aquí, en Gijón, era un empeño personal tanto mío como de mi socio. La realidad es que, pese a todo, hay gente con una gran trayectoria interesada en venir aquí a trabajar por el salario y la calidad de vida", concluyó. En su horizonte es conseguir su expansión internacional hacia Francia. "Las conexiones aéreas no son solo para turistas, muchos son empresarios". Y puso el foco en el apoyo administrativo que brinda Gijón Impulsa como uno de los motivos de peso por su arraigo en la tierrina: "Como pequeña empresa, es un lujo contar con alguna una de las naves que facilita Impulsa por ese precio. Lo cuentas fuera y no dan crédito. El mensaje es claro: ‘Señores, aquí me están cuidando’".

El gerente de Impulsa cogió el guante. "Es a la hora de traer proyectos y empresas donde la colaboración público-privada tiene mucho sentido. Asturias es una región pequeña en un mapa muy grande. Nuestras empresas son también embajadoras que cuentan las virtudes de venir aquí, a pesar de que pueda haber un coste adicional como el de la conexión. A veces somos demasiados pesimistas, nos falta marketing. Tenemos algo entre manos que es la bomba". Ese "apoyo cercano" ha estado siempre presente en los cuatro años de vida de Genyus School, vencedora en la Empresa Cultural y Creativa. Su directora de marketing, Gabriela Flórez, puso como ejemplo el proyecto ImpúlsaTech, creado para impulsar el desarrollo socioeconómico en Gijón desde las bases educativas. "Hemos ido de la mano para incentivar que los más pequeños se formen para encontrar en la ciudad su futuro profesional. En muchas cosas nos llevan la delantera al ser nativos digitales. Y les damos la educación que nos hubiera gustado tener a nosotros para mejorar sus capacidades como profesionales en el futuro", desarrolló. Ya en Gijón cuentan con catorce centros adheridos a su proyecto, con presencia en toda España.

Es tan segura al volante como en su discurso Sonia Camblor, Mujer Empresaria en esta edición por su dilatada trayectoria profesional como taxista. "Esta ciudad es ejemplo de la valía de las mujeres en trabajos masculinizados", ensalzó recordando a las tabaqueras o las lavadoras de carbón de La Camocha. Es un lugar privilegiado, ese habitáculo de cuatro ruedas, para palpar el pulso de la calle. "Transportamos muchos empresarios. Y aquellos que vienen con la intención de decidir si se asientan aquí, lo acaban haciendo. Tenemos todo a tiro de piedra, estamos acostumbrados a unos lujos que damos por normales pero que son inconcebibles en lugares como Madrid", puso como ejemplo. Ahí también se asoma otro asunto a abordar: el modelo de turismo que se quiere para la ciudad, un área ahora asumida por Gijón Impulsa desde hace un año. Es algo que influye al sector del taxi. "La ciudad ha cambiado muchísimo y lo que le queda... Necesitamos calles más accesibles y paradas mejor situadas y señalizadas si queremos dar ese salto en materia de turismo", remató.

Es una mesa en la que con el paso de los minutos surgen ideas sugerentes e interesantes reflexiones. Por ejemplo, en torno a la falta de sintonía entre el mercado laboral y las empresas. "Hay falta de talento. Tenemos que lanzar el mensaje del potencial de esta tierra. Que no se mire solo a Madrid", sugirió Amador Sierra, de Obrerol Monza. Es precisamente la búsqueda de ciertos perfiles profesionales, los de mayor cualificación, los que hacen "más probable el retorno", especificó el gerente de Gijón Impulsa sobre tiempos "complejos y de transformación", con la ampliación del Parque Tecnológico y la regeneración de los terrenos de Naval Gijón en el horizonte. "Como orientadora laboral, lo que encuentro es un mercado desajustado y en el que hace falta intervención. Hay perfiles válidos y con ganas que no encuentran su oportunidad a pesar de la carencia de talento. Debemos reflexionar", apuntaló Elena Fernández, de Panduru. Y lanzó una petición: "Desliguemos el concepto de innovar de la tecnología. Se puede innovar haciendo galletas".

Ya a cierre de año, tocó también hablar de retos. Algunos comunes, otros particulares. "Las facilidades de Gijón son un oasis. Hay que eliminar la duplicidad administrativa a nivel regional. A veces resulta más sencillo optar a una convocatoria europea que a una asturiana", incidió Marcos López, de The Sport Innovation Hub. Para Azisa es el de "crecer" gracias al fondo de capital semilla de Impulsa, explicó Raúl Álvarez, y en Genyus abordarán la generación de "un espacio de colaboración con instituciones y otras empresas", detalló Gabriela Flórez. ¿Y para el sector del taxi? "Debemos afrontar las necesidades de los clientes en el sector del taxi, reubicar las paradas acordes a la demanda y afrontar con ayuda de la administración la renovación de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida porque los modelos híbridos o eléctricos son muy caros. Y que se homologue desde el Ayuntamiento un curso para acceder a la profesión", propuso Sonia Camblor. Seguro que los afrontarán con la mano amiga de Gijón Impulsa.