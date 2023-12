Las tristes despedidas de 2023 en Gijón

El año 2023 empezaba con la noticia de la muerte de Romualdo Alvargonzález Figaredo (71 años) que, con formación militar, sustituyó a su padre Juan Alvargonzález González de la Buelga al frente de uno de los mayores grupos navales de España. Un accidente de tráfico en Cantabria había sido la causa de su muerte y el tanatorio de Cabueñes y la iglesia de San Julián en Somió se llenaron de familiares y amigos (era Ruma para todos), empresarios y políticos resaltaban su compromiso con Asturias. El día 4 de enero moría el economista Miguel de la Fuente (74) que fuera presidente del Colegio de Economistas de Asturias durante trece años, y profesor de Derecho Tributario e Introducción a la Contabilidad. Miguel de la Fuente, nacido en Lada (Langreo), había estudiado en la Universidad de Bilbao y tras el paso por un despacho de Avilés había fundado en Gijón, en la calle del Instituto, la asesoría De la Fuente y Fidalgo junto con Luis Fidalgo. "Alcanzó la excelencia y llevó la bandera de la justicia y la honradez" era un comentario general.

El Día de Reyes nos dejaba la religiosa Pilar Bernardo (100) que había enseñado matemáticas en el colegio de las Dominicas de la Anunciata y había llevado la secretaría del Virgen Mediadora, y el mismo día fallecía Francisco Javier Esquivel (83) empresario portuario y líder de Operaciones Portuarias Canarias (OPCSA), su padre había sido capitán de la marina mercante y práctico del puerto de El Musel. A los pocos días moría el que había sido el director del Puerto de Gijón que impulsó la playa artificial de Poniente y el acondicionamiento de la de El Arbeyal: Joaquín Juan Dalac (89). Santiago Eguiagaray, expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón recordaba a Delac en un artículo, "fue una persona clave para El Musel, favoreció la modernización de los muelles gijoneses".

El cura de Jove, José Manuel Álvarez, "El Peque" (65) moría a mitad de enero. "El Peque" había sido misionero en África, capellán en el Stella Maris y era párroco de Jove desde 26 años antes. Para asistir a su funeral vino desde Turón su párroco Enrique Álvarez Moro (41) y fallecía en un accidente en la autovía minera. LA NUEVA ESPAÑA se llenó de artículos recordando a ambos y firmados por José Antonio Montoto, Javier Morán, Javier Gómez Cuesta… La despedida del cura de Jove fue en la iglesia de Santa Olaya, llena, con la ceremonia oficiada por el arzobispo de Oviedo Jesús Sanz Montes, y la de Enrique en Turón y también con la presencia de Sanz Montes. La periodista Pepa Telenti (65) moría también en enero y se recordaba su labor, entre otras cosas, en la puesta en marcha de Laboral Centro de Arte, y el seis de enero nos dejaba el poeta gijonés, de San Andrés de los Tacones, David González (58) con más de 20 libros, un poeta "maldito que nunca se doblegó ante el sistema, "una persona muy sensible, si no lo eres no puedes escribir así", dijo Rafa Testón de David, y "una voz clamorosa" tituló José Luis Argüelles.

El músico ovetense, muy relacionado con Gijón, Víctor Luque (84) moría el 11 de marzo en su casa de Borines y vemos una foto de su funeral con una guitarra junto al ataúd. Cantante y excepcional guitarrista Víctor Luque actuó en Gijón muchas veces, por ejemplo, en bares de Cimavilla y en varias ediciones del Día de la Cultura. Aurora Fernández (93) histórica religiosa del Patronato San José llevaba 77 años en el colegio, había sido docente y enfermera; la recordaba en LA NUEVA ESPAÑA un artículo firmado por "Familia Heredia Álvarez", leemos: "Entró en nuestras vidas a través del rey Gaspar, visitante asiduo del Patronato".Recordemos que el doctor Luis Heredia Román fue rey Gaspar durante muchos años.

Luto en el tejido social fue el 28 de marzo cuando murió José María Mori Montero (86) alma mater de "Gijón, una Ciudad para Todos", Toni Hevia recordaba en un artículo su figura. Por otra parte fallecía el laico Ángel Silva (87) cofundador de "Mensajeros de la paz" junto con el padre Ángel, era Ángel Silva un referente humano y social y moría en abril. En el mismo mes nos dejaba Iván Suárez (76) popular líder vecinal de Viesques, y en junio Víctor Luis Álvarez (78) ingeniero, luchador antifranquista, fundamental en el movimiento asociativo local, miembro en sus últimos años de la asociación de pensionistas y experto en temas como la aviación republicana.

Germán Argüelles (90) que fuera médico del Sporting y nieto del popular alcalde Donato Argüelles fallecía en julio, igual que el artista Pepe Noja (85) autor entre otras obras de la escultura "Solidaridad" que vemos desde 1999 en el parque del Rinconín. Fallecía José Antonio García, "Cañamina" (82) fundador en el año 1961 del legendario negocio de desguaces, y en agosto moría Julio Ramos (74). Fue Julio Ramos uno de los fundadores del Nuevu Canciu Astur y el diario se llenaba de necrológicas firmadas, por ejemplo, por Daniel Serrano y Julio César Iglesias. Se le despidió la tarde del jovellanista 6 de agosto, en el jardín del tanatorio del Lauredal, bajo los árboles y con música.

Pilar Robles (102) hija de Pachín de Melás moría ese verano, igual que Alberto Cortina (91), grupista ejemplar; y la antigua comadrona Maribel Trabanco (90) madre de la ateneísta Isabel Moro y esposa de José Avelino Moro periodista que fue parte fundamental, y fundacional, del Museo del Pueblo de Asturias.

El escritor Luis Fernández Roces (88) nos dejaba con un gran legado literario; ya contaba Luis con una plaza con su nombre, frente a los Capuchinos; y también esa leyenda rojiblanca que fue Juan Eraña (84). El 24 de septiembre fallecía Marcelino Gutiérrez (48) director del diario "El Comercio", y en octubre Alfredo González (91) pionero de la hostelería con locales como Montmatre, Mesón del Gallo, la discoteca Play Boy, Jazz 76…

La religiosa María Nieves García (98) era un referente de las Siervas de El Natahoyo, murió el 2 de noviembre y era la última de la "generación de la hermana Covadonga Donate" la fundadora del Albergue Covadonga. Ya finalizando el año moría Gonzalo Suárez Fernández (86) fundador de Ascensores Tresa. LA NUEVA ESPAÑA publicaba una foto suya con su esposa Teresa Echevarría apenas un mes antes en la inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa. También fallecían en diciembre Román Godás (89) primer presidente de la sección séptima de la Audiencia Provincial; Roberto Entrialgo (84) exdirectivo del Sporting y parte fundamental en los inicios de la Escuela de Fútbol de Mareo; José Manuel Álvarez Meré (89) fundador cincuenta años antes (junto con José Álvarez García) de la popular inmobiliaria Agencia Asturias, en la calle Asturias, y Fernando Alonso Vega (78) profesor y escritor que durante muchos años fue crítico teatral de LA NUEVA ESPAÑA.

El día de Navidad moría en Madrid el arquitecto Fernando Pol (75) que fue decisivo en el Plan Especial de Reforma Interior de Cimavilla de donde surgieron las campañas arqueológicas (muralla romana, termas), e incluso la idea de una escultura monumental en el cerro que terminó siendo "Elogio del Horizonte" de Eduardo Chillida.