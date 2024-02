Mujeres científicas siembran el futuro en La Asunción

"Nos han abierto mucho la mente". Así lo aseguraba ayer Blanca Wiegel, alumna de primero de Bachillerato de Ciencias y Tecnología del colegio de La Asunción, donde tuvo lugar el "desayuno con científicas" en la previa del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La actividad, que se celebraba por tercer año consecutivo, la impulsó el laboratorio MediaLab de la Universidad de Oviedo. "Buscamos que tengan claro que pueden llegar a donde quieran independientemente de su género", expresó Verónica Soto, colaboradora de MediaLab.

En tono distendido y rodeados de chocolate y dulces, los adolescentes del centro en el que se educó Margarita Salas escucharon durante más de una hora las vivencias de seis estudiantes o profesionales del sector. Para completar el encuentro, fueron rotando cada diez minutos por las distintas mesas. "Mi objetivo es que no tengan miedo, que sepan que siempre pueden corregir", manifestó Raquel Martínez, Oficial de Máquinas de Primera de la Marina Mercante. Junto a ella acudieron Ana González, estudiante de Ingeniería Mecánica; la bióloga Claudia González; la química Lucía Suárez; la enfermera María González; y Sofía Massari, ingeniera química. "Me hubiera gustado recibir estos consejos en su día", afirmaba Massari tras reunirse con los integrantes de la mesa en la que se encontraba Marta Vázquez, alumna que confía en poder seguir sus pasos. "Nos ha contado que Ingeniería Química tiene salidas muy interesantes. Me ha motivado y me ha dejado las cosas más claras", reconoció Vázquez.

Como novedad, en esta ocasión hubo presencia masculina. Uno de los participantes fue Senén Villaverde, al que tras escuchar a Ana González le encandiló la idea de sumergirse en un Erasmus durante su futuro periplo universitario. "Me interesaría irme por algún sitio de Europa", comentó Villaverde. Pese a que todavía les separa más de un año de la realización de la EBAU, las preguntas sobre la prueba de acceso a la Universidad fueron las más frecuentes. "Estoy intentando que vean lo importante que es mirar a ver qué ofrecen los diferentes grados", señaló Claudia González.

Más allá del ámbito académico, las científicas de la Universidad de Oviedo trataron de inculcar los valores que les permitieron alcanzar sus sueños. "Les motivo para que tengan una buena actitud. Es lo que realmente marca la diferencia", culminó María González.