Las campeonas del Telecable Gijón llevan la Copa Intercontinental al Ayuntamiento: "Hacéis que cada triunfo la ciudadanía lo sienta suyo"

La plantilla del Telecable Gijón entró en el Ayuntamiento bajo un largo arco de sticks y a los sones del «We are the Champions». Era la recepción oficial por parte de la alcaldesa, Carmen Moriyón, a las campeonas de la Copa Intercontinental y ante alrededor de 250 aficionados reunidos en la Plaza Mayor a pesar de las inclemencias del tiempo. Una recepción que no por repetida fue menos emotiva y emocionante.

El equipo se fue con el cariño de la corporación municipal y la promesa pública por parte del concejal de Deportes Jorge Pañeda de que «este mismo año se afrontarán las obras de cambio de la cubierta y de recrecido de las gradas que en una primera fase supondrán 125 localidades más». Posteriormente, habrá una segunda ampliación por un número similar. El recrecido será en la parte inferior de la actual grada mediante otra modular.

Carmen Moriyón aseguró que «siempre serán pocas las veces que os demos las gracias, pero no solo por los triunfos que conseguís, sino porque sois tan generosas y tenéis esa humildad que hacéis que cada triunfo la ciudad sea partícipe y que la ciudadanía lo sienta suyo». La alcaldesa definió al club como «una roca que se ha ido formando con los años y por eso hay que tener un recuerdo para todas las personas que tuvieron un sueño y al que se fueron sumando jugadoras, entrenadores, directivos y padres y madres para llegar a lo que es hoy».

La recepción en el Ayuntamiento a las jugadoras del Telecable Gijón, en imágenes / Marcos León

Entre los presentes en el salón de recepciones varias niñas de la cantera Mercedes Fernández de 9 años, la más pequeña y que no pudo evitar llorar en su breve intervención, Daniela Lacueva, Albarina Fernández y Lucía Carmona las tres de 11 y Sara Coronado de 12, que mostraron su admiración por las jugadoras y el agradecimiento por el trabajo que vienen realizando desde la fundación del club.

Un referente en la historia del club y expresidente Juan Ramón Naves recordó algunas anécdotas como las adversidades sufridas en vísperas de varios títulos: perdida de aviones o material, «hay que cambiar esa dinámica, no tiene por qué pasar algo malo para conseguir un título» afirmó. También tomó la palabra María Álvarez en nombre de las primeras jugadoras del club y hoy madre de componentes de la cantera.

El broche final lo puso el director general Fernando Sierra quien volvió a reiterar el «p`privilegio que es vivir el día a día con estas jugadoras, son un referente no para las deportistas sino para la sociedad en general». Sierra lanzó una petición «no a las autoridades sino a Gijón en general para que les sigan mostrando apoyo y el cariño a unas mujeres que se comportan como profesionales y que se merecen poder vivir de lo que tan bien saben hacer».

No hubo baño en San Lorenzo porque el tiempo no estaba para ello, pero si salida al balcón para ofrecer la copa a la afición.