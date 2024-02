"Para atraer empresas a Naval Gijón es clave el apoyo de todas las administraciones"

Juan Antonio Oliveira Rordíguez es el director técnico del Centro de Excelencia del Sector Naval (Cesena), organismo creado hace seis años por Siemens en Ferrol para participar en la transformación digital de la industria naval militar en los astilleros públicos Navantia. Participa hoy en la jornada "transformación y gemelo digital en el sector naval" en la Escuela de Marina Civil, en el marco de la Cátedra Gijón Azul que patrocina el Ayuntamiento de Gijón. Cesena es uno de los cinco centros de excelencia naval que Siemens tiene en el mundo junto a los de China, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania.

–¿Sólo es para Navantia?

–Cesena nace ligado al proyecto de transformación digital de Navantia, pero nuestra misión es apoyar la transformación digital de cualquier astillero en España.

–¿Qué es un gemelo digital?

–Una copia digital de un elemento del mundo físico, que puede ser un barco, una bicicleta, una plancha o incluso el cuerpo humano del que ya se está intentando realizar un gemelo digital. Permite hacer más pruebas, de manera más rápida y económica, que en el mundo real. Por ejemplo, una ingeniería construye un barco digitalmente y el armador puede, con gafas de realidad virtual, pedir cambios. Si eso mismo se hiciera una vez que el barco está construido, sería mucho más costoso y retrasaría la entrega. Gemelo digital en el sector naval forma parte del porfolio Siemens Xcelerator. Lo que se hace es tener una copia virtual de cómo va a ser el barco real, pero no sólo a nivel diseño, sino también a nivel de cómo va a funcionar realmente el barco. Esto permite perfeccionarlo. Nuestra visión del gemelo digital incluye tres fases, la de diseño, la fabricación con un entorno virtual de astillero y la operación del barco.

–¿Los astilleros privados españoles están en este camino que inició Navantia?

–Navantia entró en este camino por exigencia de la Armada para la construcción de las fragatas F-110 de que le entregue un gemelo digital de cómo va a operar ese barco. Los astilleros civiles españoles no van por ese camino, porque no hay armadores que se lo exijan. Pero, aunque no pensemos en una fase tan avanzada de tener un gemelo digital de cómo está funcionando. Los astilleros pequeños y medianos podrían focalizarse en el gemelo digital del producto, del diseño del barco, y en el gemelo digital del astillero. Pero el nivel de digitalización de los astilleros españoles no es muy alto, muchos de ellos están empezando. Su transformación digital se hará, pero va a llevar tiempo.

–¿Y en otros países?

–En países líderes en la construcción naval civil en Asia ya se están llevando a cabo proyectos de transformación digital en este sentido, robotizando la producción y generando gemelos digitales de astillero que les permite producir de una forma más sostenible y más rápida.

–¿Por qué la jornada de hoy?

–Cesena tiene tres palancas. La primera es la colaboración y en ese sentido estamos en el programa para las fragatas F-110 y también hemos estado trabajando con los astilleros civiles de cara al PERTE naval, proponiéndoles soluciones de transformación digital. Otra de las palancas es la formación y ahí hemos desarrollado un programa de formación de trabajadores del sector naval con las últimas herramientas de software y además hemos llegado a acuerdo con las universidades navales de Ferrol, Cádiz, Cartagena y Madrid (donde hay centros de Navantia) para dotar a sus alumnos de todas las herramientas de software que se van a encontrar en el mundo laboral. Y la tercera palanca es la innovación donde buscamos identificar las tecnologías que faciliten la transformación digital del sector naval y su divulgación, en la que se enmarca la jornada de hoy.

–¿Cómo ve a los astilleros asturianos de cara al PERTE naval?

–Como socio tecnológico, buscamos tecnologías para exponérselas a los astilleros, para que valoraran si ir por ese camino de cara a la solicitud de los fondos del PERTE, pero no estuvimos involucrados en la fase de petición de ayudas, por lo que desconozco los proyectos que han presentado Armón y Gondán.

–¿Qué opina del proyecto de parque empresarial de economía azul que impulsa el Ayuntamiento en los terrenos de Naval Gijón?

–He conocido muy recientemente lo que se está haciendo, a raíz de la invitación a la jornada de hoy. El proyecto me parece muy interesante. Mi opinión personal es que es muy correcta esa dirección. El mar va a ser el motor de la economía durante los próximos años. En un montón de campos. Estamos viendo que a nivel de energía la eólica marina va a tener un boom en los próximos años, tanto con aerogeneradores apoyados en el fondo como con bases flotantes. Ahí va a haber una gran oportunidad, no sólo por la industria ligada a la eólica marina en sí, sino también por la construcción de barcos que den soporte a los parques eólicos. Y también en otros campos como la alimentación el mar va a ser clave. Tenemos que hacer que puedan convivir la generación de energía con la pesca tradicional en nuestras costas. Y también en el mar se van a buscar nuevas fuentes de alimentación.

–¿Cuál cree que puede ser la clave para que un proyecto como el de Naval Gijón atraiga empresas de fuera de Asturias?

–La colaboración público-privada es básica. Hay que contar con el apoyo de todas las administraciones y dar facilidades a la empresa privada para que pueda implantarse. Y conjugar eso con la formación de nuestros jóvenes para que puedan unirse a este sector cuando finalicen sus estudios.