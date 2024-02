La autopsia revela la causa de la muerte de la mujer hallada en un descampado de Gijón

Nuevos e importantes datos sobre el cadáver de la mujer hallada ayer por la tarde en un descampado en Gijón, al pie del Albergue Covadonga. El caso, que ha generado un importante revuelo y que fue desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, avanza con las conclusiones del forense. Ya están los resultados de la autopsia y, según confirmaron esta mañana fuentes policiales, la investigación descarta que detrás de la muerte de esta persona haya un origen violento. El forense estima que falleció de enfermedad y que no fue ayer, cuando la encontraron, cuando su corazón dejó de latir, sino que llevaba varios días sin vida.

Según relataron varios testigos de la operación de la Policía Científica ayer en el descampado, los que encontraron el cuerpo fueron un hombre y una mujer, una pareja, que accedió a esta finca. Dicha finca está deshabitada, pero es de fácil acceso por un portón que hay dando hacia la calle y desde la calle Sanz Crespo, saltando unas vallas. Según comentaron estos testigos, dicha pareja salió rápidamente del terreno y pidió ayuda para alertar a la policía tras haber hallado el cuerpo de esta mujer, que, según las fuentes consultadas, acudía en ocasiones al cercano Albergue Covadonga.

En cualquier caso, lo que ahora estiman las fuentes policiales es que la investigación termina aquí. Al no hallarse indicios de una muerte violenta, no se hace necesario, en principio, seguir haciendo más gestiones. La mujer era relativamente conocida entre los usuarios de la zona del Albergue. "Me quedé en shock cuando me enteré", expresó esta mañana un hombre, que afirmó ser pariente de la finada.