Feten, una feria sin vértigo: "El riesgo tiene atractivo"

Las condiciones meteorológicas dieron una tregua y Gijón se echó a la calle. Había ganas de disfrutar de una jornada redonda de representaciones y actividades. Entre las celebradas al aire libre, la palma se la llevaron los espectáculos movidos y que no conocen la palabra "vértigo". En Feten, la oferta de este tipo de propuestas se mantiene fuerte. En el Parque del Solarón, Mariona Moya fascinó con "H", de la compañía "La Corcoles", con sus pausados bailes sobre un fino "balancier". "Ha sido precioso", le decían algunos espectadores al finalizar. "Muestro mis años de búsqueda y mi encuentro con esta altura y este elemento", señaló Mariona Moya, que reivindicó la vigencia de esta disciplina del funambulismo, "un poco olvidada" y que la creadora e intérprete aborda desde el movimiento y la danza. "El teatro de calle tiene mucha historia", ensalzó.

El circo itinerante «A pie de calle», en el paseo de Begoña. / Fernando Rodríguez

Sobre la promoción de funciones con las acrobacias como eje central, la artista subrayó que "todo lo que sea abrir miras es muy interesante". Para Mariona Moya, uno de los secretos que explican el éxito de estas representaciones ante el público es un componente básico. "Es una disciplina que implica riesgo, por lo que tiene mucho atractivo y potencial. Ese es el punto del circo, algo fuera de lo cotidiano que rompe las lógicas", sostuvo Moya, que anima a que el certamen siga apostando por representaciones en espacios "menos convencionales". "Hay mucha diversidad en Feten", valoró. El paseo de Begoña también vivió una experiencia de altura. Primero, con el espectáculo "Lullaby", de "Proyecto Kavauri". Casi una hora en la que los acróbatas Claudia Ortiz y Carmine Piccolo brindaron un show repleto de frenéticos saltos y agarres "in extremis". Fue una función con trasfondo, en la que la mayor acrobacia era la paternidad. Begoña vibró acompañando a los protagonistas de "A Pie de Calle", de "Circ Pistolet". A base de saltos, cabriolas y mucha música, los acróbatas deleitaron a los pequeños y mayores. Se multiplicaba la escena de ver a críos a hombros de sus padres para no perder el mínimo detalle de los atrevidos movimientos de los protagonistas. Un circo en su máximo esplendor y la demostración de que Feten no le tiene miedo a las alturas.

El espectáculo «Lullaby», en el paseo de Begoña. / Fernando Rodríguez

"Abrir los ojos y salir de nuestra propia realidad", clave del encuentro entre profesionales de distintos países

"Compartir e inspirarse con proyectos y procedimientos de otros países" era el propósito del VIII Encuentro Internacional celebrado ayer en la Escuela de Comercio, afirmó Idoia Ruiz de Lara, directora artístico de Feten. Un evento para "abrir los ojos y salir de nuestra propia realidad", añadió Ruiz de Lara, que resaltó lo "enriquecedor" de la jornada. "Encontramos puntos en común y diversidades", agregó. La directora del certamen elogió la labor del "BICTFest, Bangkok International Children’s Theatre Festival". "Tiene un trabajo con las escuelas de mucha escucha para que puedan sentir el teatro como propio", ponderó. Asimismo, encomió el "Sementes, Muestra Internacional para Pequeños Públicos" de Portugal. "Consigue con medios reducidos llevar propuestas internacionales", proclamó Ruiz de Lara, que incidió en que la cultura es "un derecho, no un lujo".

Por la izquierda, Rui Cerveira, Daiana Calabrese, Mario Morettini, Ondine Oberline, Adjjima Na Patalung, Gonzalo Moreno e Idoia Ruiz de Lara, durante el encuentro en la Escuela de Comercio de Gijón. / Marcos León

Mario Morettini, director de la compañía "Teatro del Infinito" y del Festival Internacional La Patagonia al Teatro, fue uno de los ponentes. "Era una oportunidad enorme poder presentarlo", señaló Morettini, que remarcó que "es fundamental la formación de públicos desde la primera infancia para crecer en las artes escénicas". "Feten hace un trabajo maravilloso", apuntó el argentino. También expuso sus proyectos Ondine Oberline, uno de las productoras del "Edinburgh International Children’s Festival". "Es importante encontrar ferias similares de otros países", subrayó Oberline, que ensalzó el valor de la cita de ayer para intercambiar experiencias. Y de Feten para presenciar espectáculos. "Siempre los estamos buscando. Por ejemplo, tres compañías catalanas estarán en nuestro próximo festival", sentenció.