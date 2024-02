El gobierno de Gijón, dispuesto a movilizar a los vecinos por el retraso del vial de Jove

El problema no es que los técnicos del Ministerio de Transportes hayan pedido un mes más para estudiar las ofertas de las constructoras que se quieren hacer con la obra del vial de Jove. El problema es que llueve sobre mojado en una infraestructura de la que empezó a hablarse en 1986 y que siendo vital para Asturias, Gijón, el Puerto y los vecinos de la zona Oeste, que quieren respirar un aire limpio, sigue sin ser una realidad casi 40 años después. Por eso el nuevo retraso, aunque mínimo, en la tramitación del proyecto fue respondido con contundencia ayer desde el Ayuntamiento de Gijón, ahora en manos de Foro y PP. Tanta contundencia que fue el propio portavoz del gobierno, el forista Jesús Martínez Salvador, el primero en decir que "no se descartan movilizaciones". Algo a lo que no tendrían dudas en apuntarse el movimiento vecinal y gran parte de la oposición. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, justificaba desde Madrid la ampliación de plazo con un lacónico "estamos estudiando aspectos técnicos".

Pero antes de coger las pancartas y salir a la calle, Ayuntamiento y Principado ya se han puesto de acuerdo para pedir una reunión urgente con el Ministerio de Transportes donde tratar la situación de todos los asuntos de Gijón. Del vial de Jove, pero también de la estación intermodal o los proyectos vinculados a la ampliación del metrotrén hasta Cabueñes. Además de otras actuaciones de menor envergadura en carreteras. Sobre el vial de Jove, el portavoz del gobierno local y edil de Urbanismo, recordaba ayer que "arrastrábamos cuatro meses de un primer retraso y habíamos querido ser prudentes porque sabemos que es una obra compleja, pero también es una obra imprescindible y estamos rozando el hartazgo". Imprescindible, sobre todo, para eliminar el tráfico pesado por Cuatro Caminos y con ello uno de las causas de los altos niveles de contaminación.

"Es una burla a las esperanzas de La Calzada", afean los vecinos

Desde el gobierno local de Gijón se quiere una reunión con el Ministerio "a la máxima celeridad posible" y se anunciaba, en palabras de Martínez Salvador, que "si no recibimos una respuesta satisfactoria y rápida no descartamos organizar movilizaciones. Estamos muy cansados, muy hartos". En la misma línea se posicionaba la alcaldesa, la también forista Carmen Moriyón, en una entrevista en Ser Gijón. "Nosotros lo entendemos todo, que es una obra compleja, que se necesita un mes... todo lo entendemos. Pero hasta aquí. La adjudicación no puede ir más allá de abril", concretaba la regidora, que resaltaba su compromiso con los vecinos. "Nos comprometimos a ser su voz en esto", dijo en referencia a futuras acciones y movilizaciones frente al gobierno de España.

Las dos prórrogas en los trámites de la licitación son para el consejero de Fomento, el socialista Alejandro Calvo, demostración de la complejidad de una obra que tiene 59 meses de plazo de ejecución y un presupuesto de 286 millones. La obra de mayor coste económico del Ministerio de Transportes en muchos años y cuyo inicio, tras los últimos ajustes, se había transferido del inicial verano de este año a sus meses últimos. Pero asumiendo la complejidad, desde el Principado también se quieren explicaciones y por eso la petición compartida con el Ayuntamiento de Gijón de una reunión.

"Esta es una obra de largo recorrido pero necesitamos avances claros en esta legislatura. En este y en otros proyectos. En lo que tiene ver que con los accesos al Musel con el vial de Jove, pero también con el Lloreda-Veriña. Y, sobre todo, con el plan de vías. Esa es la gran asignatura pendiente, la gran mejora que podemos ofrecer a Gijón", explicó el consejero en sede parlamentaria a preguntas del diputado forista, Adrián Pumares, que criticó la "opacidad" que está marcando la tramitación de esta obra, de la que ni se conocen los licitadores pese a que el plazo de presentación de ofertas se cerró el 22 de enero. El representante del gobierno del Principado reivindicó "saber cómo va su desarrollo (del vial de Jove) y tener garantías de que estos retrasos no serán significativos dentro de ese plazo de cinco años de ejecución".

Por su parte, el senador y presidente del PP gijonés, Pablo González, aseguró a través de sus redes sociales que ayer había registrado "una extensa batería de preguntas sobre el vial que debe responder Óscar Puente".

Desde la oposición municipal fue la voz socialista la menos dura con este retraso. "Es una obra muy compleja a la concurren muchas empresas y no nos puede extrañar que la dificultad de la tramitación requiera de un plazo de un mes adicional para estudiar todas las ofertas presentadas. Es el mayor contrato en materia de carreteras que tiene actualmente el Estado. El procedimiento está en marcha, el Ministerio de Transportes y Movilidad está implicado en el proyecto y, en cualquier caso, esto significa que estamos avanzando dentro de un proceso lógico. Estaremos muy atentos porque solo hay una cuestión comparable al nivel de complejidad del vial: la importancia que tiene para Gijón", sentenciaba Luis Manuel Flórez, "Floro", líder del grupo municipal socialista.

Consistorio y Principado piden una reunión urgente con Transportes para tratar la situación

Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, cargaba contra el Ministerio al tiempo que exigía contundencia en la respuesta a dar desde Alcaldía. "No entendemos el plan del Ministerio de Transportes, para ellos todo se reduce a aplazar y retrasar. Oscar Puente sigue en la línea de la ministra anterior, Raquel Sánchez, quien tras apostar explícitamente por esta infraestructura dejó todo en el aire cuando cesó en el cargo para que el ministro siga ninguneándonos. Solo hay oscurantismo y aplazamientos", concretó la concejala y diputada autonómica. Y es que Rouco entiende que "en Gijón siempre estamos igual, los proyectos existen para retrasarlos, no para ejecutarlos, y esto no puede ser. Nos toman a broma. El vial de Jove lleva casi veinte años de retrasos mientras la zona oeste sobrevive malamente a la contaminación, así que ya es hora de cambiar". ¿Su mensaje? "La Alcaldesa tiene la responsabilidad de presentar una protesta formal y reclamar soluciones al PSOE".

Desde IU su portavoz municipal, Javier Suárez Llana, considera que " el hartazgo no lo motiva tanto un mes más o un mes menos, teniendo en cuenta la complejidad de la infraestructura, como la percepción de improvisación constante que genera la actuación del ministerio. Eso, y la falta de transparencia, hacen que cada retraso parezca una excusa". La propuesta de IU es establecer una comisión tripartita entre Ayuntamiento, Principado y Ministerio que permita hacer "un seguimiento constante y un control de los plazos no solo del vial de Jove, sino del resto de infraestructuras estatales que siguen pendientes en nuestra ciudad. Las relaciones del Ministerio con Xixón no puede seguir siendo de mero trámite. Exigimos una implicación real que empiece por la información y la transparencia y que siga por cumplir los compromisos adquiridos".

"En Xixón sabemos mucho de proyectos pendientes y promesas incumplidas, pero en este caso no solo entra en juego la movilidad, elemento clave de cualquier ciudad, sino también la salud. En La Calzada no podemos seguir soportando 1.000 camiones diarios por el medio de nuestro barrio", explicaba ayer la edil de Podemos, Olaya Suárez. La concejala calificó de "vergüenza escuchar promesas en cada campaña electoral que después no se materializan en nada. ¿En 2027 volverán a prometernos lo mismo? Hay que tener la cara muy dura, pero eso a nadie le sorprende ya".

Tan hartos como los políticos, o más, están los vecinos. Sobre todo los de La Calzada para los que el vial de Jove es una infraestructura más que necesaria. Es fundamental. "Es hora de decir basta, otro retraso más es inaceptable. Si no fuera por la seriedad del asunto, parecería un chiste sin gracia una burla a las esperanzas de los vecinos de La Calzada. En el barrio somos muy escépticos y la verdad es que nos cuesta creer que un día el vial de Jove llegue a ser una realidad. Estamos hartos de aguantar como miles de camiones pasan al día por el medio de nuestro barrio, no podemos seguir así", concretaba Carlos Arias, presidente de la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada.

Para Manuel Cañete, ahora mismo presidente en funciones de la Federación de Asociaciones Vecinales, ya no hay capacidad de sorpresa ante una demora más en una infraestructura de ciudad. Es lo normal. Otra cosa es quedarse callados ante la situación y por eso una de sus primeras acciones tras su ratificación el cuatro de marzo como presidente de la FAV será "ponernos en contacto con la Alcaldía y los grupos políticos para apoyar cualquier movilización que consideren oportuna. Sinceramente, ya está bien". Cañete, ante el hecho de que aún no está constituido el Consejo Social, considera que tiene que haber una "determinación clara del Pleno. Que el gobierno y los partidos se pongan las pilas y demos respuesta a este ninguneo. Se constata que a nivel de Gijón no tenemos ningún peso. Y Asturias, tampoco".