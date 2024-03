Carmen Moriyón, sobre el vial de Jove: "Si el Ministerio nos da un calendario no tiene por qué haber movilizaciones"

"Necesitamos la palabra del Ministerio de que no va a haber más retrasos". Así lo aseguró hoy la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, en los momentos previos a la inauguración de la exposición Tiburones, en el Acuario. La regidora ha asgurado que confía en las gestiones que está haciendo el Principado y pide un calendario concreto a Transportes. "Si es un mes (de demora) no pasa nada, pero tenemos que despejar las dudas", ha asegurado Moriyón, que por el momento prácticamente descarta movilizaciones: "Cuando se dice que si hay que encadenarse uno se encadena, es para que se entienda que estamos en ello con los vecinos. Tengo confianza en el Principado y el Ministerio, no creo que haya que llegar a las movilizaciones".

Moriyón también ha destacado la labor del Acuario y el papel fundamental que puede jugar en el proyecto de Naval Azul.

Vial de Jove. "El gobierno local no desconfía de las gestiones que se están realizando desde la consejería de Alejandro Calvo, pero tiene que entenderse que el Ayuntamiento hoy representa la voz de los vecinos, no puede ser otra cosa. Si es un mes (el retraso), no pasa nada, pero previamente fueron cuatro meses. Eso lo que tenemos que hacer: despejar esas dudas. Es una infraestructura absolutamente imprescindibles. Hay que sacar los camiones de La Calzada sí o sí. Entendemos que (la obra) tiene unas dificultades técnicas increíbles, pero los técnicos dicen que están solventadas. Becesitamos la palabra del Ministerio de que no va a haber más retrasos".

Movilizaciones. "Cuando se dice que si hay que encadenarse uno se encadena, es para que se entienda que estamos con los vecinos. Tengo confianza en el Principado y el Ministerio, no creo que haya que llegar a las movilizaciones. Ahora nos empezamos a poner nerviosos, tanto el gobierno como la ciudadanía; pero si el Ministerio nos da un calendario, una certidumbre, será todo mucho más fácil".

Colaboraciónb con el acuario. "Estamos muy contentos, como ya lo estuve ya en mi anterior etapa como Alcaldesa, conla colaboración con el Acuario. Este Acuario ha pasado pruebas muy difícil, como fue la pandemia, y sigue creciendo, sigue con proyectos, posicionándose a nivel científico y por eso hoy es un día en el que tenemos que estar con ellos. Hay mucho futuro".

Naval Azul. "El Acuario ha sido muy claro. Ya transmitieron en mayo que tienen ambición, que están creciendo, y que tienen un proyecto (la ampliación) que podría ser un elemento colindante. Eso habrá que materializarlo y detallarlo. Están siendo muy proactivos y se sienten parte del proyecto. Tienen mucho entusiasmo en tener un centro de recuperación de especies marinas".

Ampliación. "Son ellos los que tienen que encabezar esa cuestión. Cuando tengan su proyecto lo darán a conocer por los cauces reglamentarios al Ayuntamiento. Nosotros estamos centrados en la compra de los terrenos. La negociación está encarrilada. En el pleno de abril esperamos poder llevar la incorporación de parte de los ahorros del año pasado para someterlo a votación de toda la Corporación y reservar ese dinero para la adquisición".