"La crisis del mar Rojo se notará en el bolsillo en la compra de ropa de temporada"

Luis Valero, socio senior de la consultora de costes Expense Reduction Analysts, participó ayer en el III Foro de Logística y Cadena de Suministro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección en El Musel.

–¿Cuál es la situación?

–Complicada, por la crisis del mar Rojo y la descarbonización, que lo que están haciendo es encarecer la cadena de suministro y más difícil tener controlados los costes. En el transporte marítimo los precios subieron enormemente en muy poquitas semanas, a final del año, pasando de algo más de 1.000 a 6.000 dólares por contenedor desde Asia en la segunda quincena de enero. Es cierto que ese está relajando un poquito, hasta los 4.000.

–¿Cómo afecta a las empresas españolas?

–Intentan repercutir la subida al cliente, que es difícil y aumenta la inflación, y lo que no pueden repercutir erosiona el margen de las empresas.

–¿Es sólo un problema de precios?

–Los plazos también se han alargado enormemente, al tener los barcos que evitar el canal de Suez para circunvalar África, que son diez días adicionales de navegación. Se temía también que hubiera una escasez de contenedores vacíos en China para aprovisionarse. Al final, la suerte que hemos tenido es que la demanda es muy baja, con lo que los flujos no se han descompensado demasiado y las navieras lo que están haciendo es saltarse escalas previstas, con lo que las mercancías tardan más en salir de un puerto. Además, hay mucha más incertidumbre de la que había antes. Antes las lineas de contenedores funcionaban como relojes, hoy no es así.

–¿Qué pueden hacer las empresas?

–En el corto plazo sólo hay dos recetas, planificar con mayor antelación pedidos y envíos, contar con mayores tiempos de tránsito y aprovisionarse más teniendo un mayor stock. A lo que estaban acostumbradas, el "just in time», recibir la mercancía justo cuando se necesita, ahora es un riesgo muy alto.

–¿Y buscar proveedores locales en vez de asiáticos?

–Desde 2020 se ha visto muy claro el impacto que tiene tener proveedores a mucha distancia y lo sensible que es para el aprovisionamiento de las empresas, pero cambiar esa dinámica de fabricar en China no se puede hacer de un día para otro. Para eso las empresas necesitan tiempo, inversión, ayudas. Eso, probablemente, sí sea un cambio de tendencia, pero tendrá que estar impulsado por la administración para definir políticas de qué es estratégico y qué no y centrar las ayudas a que ese cambio se produzca. Pero eso lleva tiempo.

–Pandemia, "Ever Given», Ucrania, Palestina...

–Y vendrán más crisis. Las empresas tienen que estar preparadas y tener una cadena de suministro robusta.

–¿Qué sectores son los que más lo están notando en España?

–Todos lo están notando, pero por supuesto todas la de moda, porque Asia suministra mucho textil. También el sector de la automoción.

–Tenemos cambio de temporada en las tiendas de moda. ¿No llegarán a tiempo productos?

–Yo entiendo que lo que igual llegan es más caros. Hay alternativas al transporte marítimo, pero que cuadruplica el coste. Donde más lo vamos a notar es en el bolsillo.