Chollo a la vista en Gijón: gran afluencia en la feria de stocks, con "muy buenos descuentos"

"Es un plan estupendo para pasar el fin de semana a cubierto, sin duda". Así se expresó ayer la presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Sara Menéndez, en la inauguración de la 44.ª edición de la Feria de Stocks del Comercio. En esta ocasión, 52 establecimientos de nueve municipios de la región se dan cita en el pabellón central del recinto ferial. "Estamos encantados de que haya todos estos comercios. Facilitamos que mucha gente venga y que tengan una amplia gama de productos para escoger a buen precio", destacó Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, entidad que colabora en la organización del certamen, por el que ayer pasaron 2.459 personas.

Múltiples grupos de clientes comenzaron a desfilar por el pabellón central desde que abrió sus puertas a las 11.00 horas. "El inicio está siendo bastante positivo, no pensábamos que con las inclemencias meteorológicas y el día que hace iba a tener tanta acogida", aseguró Yolanda Morán, gerente de Hadas and Co., tienda de moda infantil con sede en Oviedo que por primera vez participa en estas jornadas.

Por la izquierda, Ángeles Fernández-Ahúja, Carmen Eva Pérez, Pelayo Barcia, Noelia Ordieres, Félix Baragaño, Sara Menéndez, Julio González Zapico, Loli Olavarrieta, Mario Vigil y Beatriz Flórez, ayer, en la presentación de la 44.ª Feria de Stocks del Comercio. A la derecha, clientes en uno de los stands, en el pabellón central del recinto ferial Luis Adaro. / Marcos León

También se estrenaban en el certamen las langreanas Aurora Braña y Carmen García, responsables de Ayalga Interiorismos. "Estamos con la ilusión de poder darnos a conocer. Venimos de un sitio más pequeño y es lo que más nos interesa", explicó Braña, quien también valora la posibilidad de "poder deshacernos del stock e intentar hacer hueco en el almacén".

Por su parte, Juan José Martínez, dueño de la tienda gijonesa La Vaca, repetía experiencia en un evento en el que acumula más de una década como vendedor. "Seguimos repitiendo porque siempre hay material que sobra y es una buena oportunidad para sacarlo a buen precio", manifestó Martínez.

Asistentes al primer día de la Feria de Stocks de Gijón. / Marcos León

En los variados stands comerciales, entre los que abundan los de ropa infantil, calzados y complementos de decoración, se podían apreciar carteles que anunciaban rebajas de hasta el 70 por ciento. "Estamos aprovechando la ocasión. Se nota que hay buenos descuentos y siempre solemos venir cada vez que la hay. Aquí hay muchas más oportunidades que en la calle", afirmaron los gijoneses Rubén Fernández y Tamara García, mientras visualizaban prendas para sus tres niños en el puesto de Villa Fábula. Otros de los asiduos son los avilesinos Rosa María Segade y José Antonio Burgos, a los que les acompañaba su hijo, Rodrigo Burgos. "Como casi todos los años encontramos algo interesante, volvemos siempre que es posible", reconocieron. La Feria, cuya entrada cuesta un euro, desarrollará hoy su segunda y última jornada desde las 11.00 y hasta las 21.00 horas, de forma ininterrumpida.