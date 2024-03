Foro acusa al PSOE de cambiar de criterio con el Mundial

"Es muy fácil, y también muy irresponsable, cambiar de criterio como hace el PSOE". Con esas palabras defendía ayer el concejal de Urbanismo y portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, la postura de su partido ante el último envite del PSOE para pedir un cambio de dirección al gobierno local respecto al proyecto mundialista de Gijón. Los socialistas anunciaron ayer que preguntarán en el próximo Pleno a la concejala de Economía, la popular Ángela Pumariega, sobre si el gobierno local ha barajado algún proyecto de reforma del estadio distinto al presentado por Orlegi y si se ha elaborado un proyecto para conocer el coste y el impacto económico del Mundial para la ciudad, que desde el PSOE cifran en un incremento de 214 millones en el PIB local y la creación de 4.000 empleos.

La concejala socialista Marina Pineda aseguró ayer en una rueda de prensa que el Mundial tendrá "un efecto multiplicador para la economía de sus sedes". En base "a un Real Decreto del Gobierno Central". La edil afirmó que "por cada euro invertido se generarán 4,28 euros del PIB; y por cada millón de euros, 78 puestos de trabajo a tiempo completo". "Si damos por buena la cifra que nos ha dado Carmen Moriyón de 50 millones de euros de gasto estimada en Gijón, serían 214 millones de euros de incremento del PIB y casi 4.000 puestos de trabajo en el municipio", explicó la concejala, quien también destacó que "el Gobierno central ha anunciado un presupuesto de 1.430 millones de euros para la celebración del Mundial, de los que 750 millones son para infraestructuras" e hizo referencia a los acuerdos recientemente firmados por el Ayuntamiento de Zaragoza con Adif y Aena para mejorar sus infraestructuras ferroviarias y aéreas de cara al Mundial.

Pineda pide al gobierno local un "análisis riguroso" del impacto económico del Mundial. Y por ello preguntará en el próximo Pleno a Pumariega si desde el Ayuntamiento se ha encargado algún informe "serio" de este tipo y si el Consistorio ha presentado algún plan de financiación. También si se ha estudiado algún plan de reforma alternativa para el estadio y si ha tenido en cuenta que El Molinón "requerirá en los próximos años de importantes cantidades de dinero para garantizar su conservación".

"Tanto en la oposición como en el gobierno, en Foro siempre hemos mantenido el mismo criterio: que sin saber cuánto iba a costar el Mundial y quiénes lo íbamos a pagar, no debíamos jugar con el dinero de los gijoneses", manifestó ayer Martínez Salvador, tras ser consultado por este periódico. "Es muy fácil y también muy irresponsable cambiar de criterio como hace el PSOE, un partido que hace tiempo dejó de pensar en la ciudad para volcarse en sus siglas y los personalismos que las acompañan", abundó el edil de Urbanismo.

El PP, su socio de gobierno, muestra idéntico criterio. "El Partido Popular ha mostrado en todo momento su interés e ilusión porque Gijón se convirtiese en sede. Creemos que es una ocasión única de promoción y visibilización. Dicho esto, en este proceso nos hemos encontrado con muchísimas incógnitas que resolver, sobre todo en lo referente a la enorme inversión necesaria y a la implementación de las condiciones impuestas por la FIFA para la situación concreta de Gijón, como sucede, por poner sólo un ejemplo, con los bajos comerciales del estadio", argumenta la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, que acusa de dejadez a Principado y Gobierno Central.

En la misma línea que el gobierno local se muestran al otro lado del arco ideológico del Pleno IU y Podemos. "Gijón tiene muchas necesidades, y el Mundial no es una de ellas. Los términos en los que, desde el principio, planteó Orlegi el proyecto, unido a los requisitos de la FIFA, lo hacen además inasumible desde el punto de vista económico para un Ayuntamiento como el nuestro. Ni nos lo podemos permitir ni nos lo debemos permitir. Sencillamente, no lo necesitamos", argumenta el portavoz de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, para quien "el debate del Mundial es un debate superado".

En Podemos también lo tienen claro. "Ojalá poder traer el Mundial, pero no vale lo que cuesta. Los documentos enviados por la FIFA no dejan lugar a dudas, y los informes de los servicios municipales son contundentes. Firmar lo que nos piden nos compromete a asumir unos gastos disparatados, 50 millones de entrada más lo que nos pueda corresponder de la reforma del estadio", explica la concejala de la formación morada, Olaya Suárez, quien aplaude la gestión hecha por Moriyón en este asunto: "Está actuando con una responsabilidad y una seriedad que no vemos en la FIFA ni en aquellos que dibujan grandes ilusiones pero quieren que las construya su yerno y las paguemos los demás".

Solo la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, es la única que muestra un planteamiento similar al del PSOE. "Organizar un Mundial lleva aparejados costes y obligaciones muy exigentes que no todos los ayuntamientos pueden asumir. Lo importante sería conocer el retorno económico que traería para la ciudad", comenzó explicando la concejala, que pone como ejemplo lo sucedido en otros lugares: "La FIFA pide mucho, pero lo construido, también mucho, se quedaría. Otras ciudades españolas apuestan por ello, así que algún beneficio potencial debe de existir", explica.

Pese al firme rechazo mostrado por el gobierno local y la postura que dejan ver el resto de grupos municipales, el Sporting trata de mantener viva la llama de la candidatura. "Si Asturias quiere, Asturias tiene el Mundial. Tenemos hasta el 31 de julio" para sacarlo adelante, afirmó el domingo el presidente ejecutivo, David Guerra, en la primera entrevista concedida a un medio de comunicación tras el carpetazo municipal al proyecto mundialista.