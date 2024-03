Savia nueva para el Grupo Covadonga: "Conoce como nadie este club"

La candidatura de Joaquín Miranda, por sus ocho años como tesorero durante la etapa de Antonio Corripio, se consideraba antes de las elecciones, las de mayor participación de la historia, como la opción continuista. Y aunque nadie en el equipo del presidente electo del Grupo oculta que la intención es proseguir con el camino iniciado en 2016, eso no quiere decir que en la próxima junta directiva del Grupo no vaya a haber caras nuevas. De hecho, los fichajes son amplia mayoría respecto a los "veteranos", aquellos que repetirán al frente del club otros cuatro años. De las 18 personas que forman parte de la nueva junta directiva, once no estaban en la última etapa de Corripio. Son perfiles de lo más variado, del mundo de la abogacía, la construcción y hasta la enseñanza. LA NUEVA ESPAÑA ha podido hablar con cuatro de ellos para que cuenten cómo afrontan esta nueva etapa que comenzará el próximo sábado, tras la toma de posesión. Todos ellos coinciden en ensalzar la figura de Miranda. "Nadie como él conoce este club", apuntan.

Los nuevos fichajes son Juan Pablo de Castro, Ana Echenique, José Luis Barettino, Alfredo Fernández, Cristina Liñero, Reyes Ceñal, Nuria Pulgar, Mavi Cuesta, Ana Villanueva, Jessica Alonso y Tasio del Reguero. Ana Echenique fue directora de gabinete de Unicaja hasta el año pasado. Ella es la primera que cuenta cómo cree que va a ser la era Miranda en el Grupo. "Soy socia desde hace más de 45 años y tuve una época más activa, cuando formé parte del equipo de natación y mis hijos estuvieron en los de tenis y de atletismo, pero ahora que estoy jubilada creo que es el momento de devolver al club todo lo que nos ha dado", explica Echenique. Ella confirma que ya están trabajando para conseguir los primeros avances.

"Ya estamos tratando de organizar las diferentes áreas y presentando proyectos cada uno dentro de nuestra área de actividad", añade. Y, lógicamente, ensalza la figura de Joaquín Miranda. "Es la mejor propuesta, la que puede continuar con las cosas de estos ocho años, que eran cosas que funcionaban", agrega. "Teniendo en cuenta que estaba en la directiva, tener esa continuidad nos hace poder seguir haciendo lo que se hacía bien y desarrollar nuevas propuestas para mejorar y ayudar a los socios", expresa Echenique. Ella tendrá un papel muy importante, por toda su experiencia, a la hora de conseguir alianzas estratégicas "para unir el club a las mejores marcas". "El Grupo tiene que estar unido a las marcas líderes", cuenta Ana Echenique, satisfecha por el resultado del domingo.

Muy contenta también se mostró Cristina Liñero, otra de las nuevas caras de la próxima junta. Ella es profesora del CIFP La Laboral e hija de José Manuel Liñero, todo un histórico del Grupo, que llegó a ser el socio número cuatro de la entidad y un gran exponente de varias secciones deportivas como la halterofilia o el remo. "Estoy contenta, pero también orgullosa porque pienso en la ilusión que le habría hecho a mi padre que uno de sus hijos pueda devolver al Grupo todo lo que nos ha dado", comenta Liñero sobre la figura de su progenitor, fallecido en 2018. "Es una responsabilidad tremenda, porque estamos en un momento clave de la historia del club, del club que heredamos de nuestros padres y que le vamos a tener que dejar a nuestros hijos", expresa. Para ella, Miranda era la mejor opción. "Le animé en su momento. Nadie como él conoce el Grupo", dice.

Mavi Cuesta también tiene, como acostumbra a decir el propio Miranda, apellido grupista. Es hija de Janel Cuesta, expresidente del Grupo. Abogada, con 24 años de experiencia, se siente agradecida por estar en el equipo. "Desde niña formé parte del equipo de gimnasia y creo que es una de las mejores experiencias que se pueden tener, que es el crecer en una sección del Grupo. Eso te marca y te aporta el valor de la constancia, del sacrificio y te da carácter", postula. Muy contento está también el ingeniero en obras públicas, Juan Pablo de Castro. "Los que vivimos el Grupo de niños y ahora lo vivimos con nuestros hijos tenemos ese cariño al club", apostilla. "Miranda es una persona que escucha y no toma decisiones en caliente. Tiene una personalidad óptima para dirigir el club", finaliza.

Las incorporaciones y el resto de la junta Juan Pablo de Castro: Ingeniero de Obras Públicas, aparejador e ingeniero de la edificación. Trabaja en Esfer. Tiene 46 años. Ana Echenique. Fue hasta el 2023 directora de gabinete de Unicaja. Tiene 59 años. José Luis Barettino. Es abogado y fue exdirector general de la Autoridad Portuaria. Tiene 54 años. Alfredo Fernández. Es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Avilés, así como director territorial para el noroeste de España del Banco Sabadell. Tiene 60 años. Cristina Liñero. Es profesora en el CIFP de La Laboral, así como la hija del histórico grupista José Manuel Liñero, fallecido en 2018. Tiene 53 años. Reyes Ceñal. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Tiene 51 años. Nuria Pulgar. Es abogada. Tiene 51 años. Mavi Cuesta. Abogada con 24 años de experiencia. Es hija también del expresidente del Grupo Covadonga, Janel Cuesta. Ana Villanueva. Es ingeniera química. Tiene 44 años. Jessica Alonso. Fue medallista olímpica en los Juegos de Río de Janeiro en el equipo nacional de balonmano. Además, tiene una medalla de bronce del Campeonato del mundo de 2011 y una medalla de plata del Campeonato de Europa de 2008. Forma parte de la selección española de su deporte. Tiene 40 años. Tasio del Reguero: Fue vicepresidente del Grupo en la primera directiva de Corripio. Tiene 60 años. El resto de la directiva: El resto de la junta directiva la componen siete miembros que ya estaban en la anterior etapa con Antonio Corripio. Son Pedro Carrillo (38 años), Begoña Espasande (52 años), Manuel García (61 años), Carlos Manjarín (55 años), Elena Martín (51 años) e Iván Pidal (50 años). Joaquín Miranda ocupará la presidencia. Será el decimoséptimo presidente de la entidad. Tiene 60 años.

Suscríbete para seguir leyendo