Unas donaciones de cine con personajes de "Star Wars" y "Harry Potter"

En Gijón, dona sangre hasta la princesa Leia de «Star Wars». La frase no es grandonismo playu, sino una realidad porque ayer, por el salón de recepciones del Ayuntamiento, donde se celebra el primer maratón de sangre, la senadora Organa se sentó en una de las camillas que hay dispuestas en la habitación para donar su sangre llena, claro, de midiclorianos. La escena se hizo realidad gracias a los integrantes de la asociación Nort Fantasy, una entidad dedicada al «cosplay» de personajes de fantasía, que ayer de tarde acapararon todas las miradas, se diría que incluso la de Jovellanos desde su lienzo, en la primera jornada del maratón de donación de sangre. Una primera jornada de esta actividad solidaria que ayer estuvo muy animada, con un goteo constante de personas interesadas en poner su granito de arena por una buena causa.

La princesa Leia, donando sangre. / Juan Plaza

«Es importante concienciar sobre la necesidad de donar. La sangre no se puede fabricar, solo puede salir de nosotros», comentó Pilar Acebal, una de las portavoces de esta asociación de fantasía, que ayer iba vestida de la profesora Mcgonagall, de la saga «Harry Potter». Ella, que también quiso donar, no pudo hacerlo porque no tenía suficientes glóbulos rojos. «Tengo los justos para mí», dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Le acompañaban, además de Leia, la princesa Elsa de «Frozen», El Mandaloriano, personaje de la serie de «Star Wars», interpretado por Pedro Pascal, y un soldado imperial también de la saga cinematográfica de George Lucas. Su presencia, entre los muchos donantes, no pasó desapercibida.

Alumnos del Santo Ángel, en su visita al punto de extracciones. / Juan Plaza

Y es que el maratón de donación de sangre estuvo muy concurrido desde por la mañana. Pasó a donar gente de todo tipo. Uno de ellos fue Marcos Martín, un hombre de 62 años, que procura ceder su sangre al menos una vez al año. «Lo hago por solidaridad. Para dárselo a alguien que lo necesita», explicó. La actividad la organiza la Asociación de Donantes de Sangre de Gijón y el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. Se prolonga a lo largo de hoy y de mañana. También acudieron ayer alumnos del colegio Santa Ángel que realizaron un trabajo sobre el tema. Para hoy. jueves. se puede ir a donar de nueve de la mañana a nueve de la noche, mientras que mañana, viernes, las donaciones se podrán efectuar desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde.

