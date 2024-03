La Borriquilla levanta pasiones en Gijón: así fue el Domingo de Ramos en Cimadevilla, Begoña y Somió

Gijón no falló para celebrar el Domingo de Ramos. El tiempo acompañó y la ciudad respondió a la llamada. Las inmediaciones de la iglesia de las Carmelitas, en Begoña, estaban repletas de feligreses minutos antes de que la Borriquilla asomara por la puerta del templo. El párroco, Fidel Gil, se dirigió a los presentes antes de bendecirlos. Las palmas y ramos se elevaban al cielo mientras la Borriquilla, imagen que escenifica la entrada de Jesús en Jerusalén, aguardaba para salir en procesión. Pequeños y mayores le mostraban su devoción. "Es una tradición familiar venir", comentaba Elisa Villar, que acudió a la cita con su marido Alfredo García y sus hijos Javier y Miguel, que no soltaban su palma.

En el pórtico de la Capilla de los Remedios, en Cimadevilla, el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, no daba abasto para bendecir todos los ramos que emergían entre la multitud. "Los niños son los protagonistas", subrayó Gómez Cuesta. No le faltaba razón. Muchos críos disfrutaron después, a hombros de sus padres, de la procesión de la Borriquilla, que culminó en la iglesia de San Pedro. La Hermandad de la Santa Vera Cruz lideraba la comitiva, en la que la Cofradía del Niño del Remedio portaba la imagen del Niño Jesús. "Me recuerda a la niñez, siempre festejaba este día con familia y amigos", afirmaba Paula Antuña, cuya hija, Valentina López, va a catequesis en la parroquia de San Pedro.

También en Somió se vivió con intensidad este señalado domingo. Primero se bendijeron los ramos en el convento de las Madres Agustinas Recoletas, momento seguido por la procesión protagonizada por la Borriquilla hasta la iglesia de San Julián, donde tuvo lugar la misa.