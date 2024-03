Habla el sereno que vio la brutal paliza que dejó a un hombre en coma en Gijón: "Escuché los golpes dos calles más arriba"

"Escuché las patadas que le daban desde dos calles más arriba". Quien habla es José Manuel González Dou, el sereno de Gijón que presenció la brutal agresión en el barrio de El Llano por la que un joven de 34 años, cuyas iniciales son M. A. A. M., permanece en coma en el HUCA y por la que hay detenidos tres jóvenes de entre 17 y 19 años. La brutal agresión, desvelada ayer por la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA, tuvo lugar la madrugada del Viernes Santo a las cinco y 20 de la madrugada en la calle Juan Alvargonzález, en el cruce con la avenida Schulz. Solo la presenciaron dos testigos. Un vecino de la calle que bajó al portal alertado por los fuertes golpes y González Dou, quien relata para este periódico lo sucedido.

Cuenta González Dou que se encontraba haciendo su ronda por el barrio de El Llano como casi todas las noches. Y que cuando él llegó a la calle Juan Alvargonzález "aún no había pasado nada". Fue cuando enfiló la avenida Schulz hacia arriba, en dirección hacia Gaspar García Laviana, el momento en el que se topó con tres jóvenes con los que no llegó a cruzar palabra. Eran los tres agresores. Los tres prosiguieron su camino, estos hacia Juan Alvargonzález, y González Dou hacia Pumarín, cuando en cosa de unos pocos segundos los hechos se precipitaron.

González Dou decidió darse la vuelta cuando comenzó a escuchar gritos, pero sobre todo golpes. "Se oía 'bum', 'bum', 'bum', como si le estuvieran dando patadas a algo. De lejos parecía un bulto, pero me di la vuelta y vi que era una persona", relata este sereno, que lleva cerca de año y medio cumpliendo estas labores. A medida que deshizo sus pasos, recorriendo la avenida Schulz de nuevo hacia Juan Alvargonzález, vio cómo los tres implicados pateaban a la víctima, que sigue ingresada en estado muy grave en el principal centro médico de Asturias. Las causas de la agresión siguen investigándose por parte de la Policía Nacional.

"Un vecino bajó a la calle también por lo fuertes que eran los golpes", añadió González Dou, que alertó él mismo a la Policía. Esta mañana, de hecho, ha acudido a declarar a la comisaría de El Natahoyo. "Imagino que al verme fue cuando se marcharon. Se iban a la carrera, como al trote. Llevaban sudadera con capucha así que no les vi la cara", relató. Los tres agresores no se fueron muy lejos puesto que la rápida actuación de la Policía Nacional, con el apoyo de la Policía Local, permitió su detención en cuestión de minutos. Por su parte, el varón ingresado en el HUCA tiene 34 años, responde a las iniciales M. A. A. M. y sufrió un traumatismo craneoencefálico. Posiblemente, según las primeras exploraciones "in situ", también un neumotórax y alguna costilla rota. "No estaba consciente. Le costaba como respirar, como si roncase", zanjó González Dou.

