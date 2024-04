Queipo, con los vecinos por el vial de Jove: "Gijón ha sido castigada una vez más y con ello toda la región"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, afirmó esta mañana que "Gijón ha sido castigada una vez más y con ello toda la región" por la cancelación de la licitación de la construcción en túnel del vial de Jove, asunto por el que está manteniendo una reunión con representantes de asociaciones vecinales de la zona oeste de Gijón, con vistas a conocer de primera mano su opinión ante la situación generada, como paso previo a pedirle la suya al presidente autonómico, Adrián Barbón, en la pregunta que le va a formular este miércoles en la Junta General del Principado, donde también le va a preguntar qué va a hacer.

"Aquí hay una cosa que es fundamental y creo que al gobierno de la nación se le escapa y Barbón lo consiente: aquí han elegido optar por la vía más económica y han hecho de esta cuestión un problema de economía, un problema de ir a un proyecto más barato para ahorrar dinero y así poder enviar la inversión a otro lugar que no sea Asturias. ¿A cuál? Aún no lo sabemos, quizás todavía no lo sepan ni ellos. Pero lo que está claro es que aquí ha habido un recorte en cuanto a las prestaciones y una cancelación de un proyecto que parecía que estaba en marcha, por cuestiones económicas. Y lo importante es que creo que se han olvidado de que aquí también hay una cuestión de salud pública que es absolutamente insalvable si no se hace una inversión concreta, importante y seria para toda esta zona de Gijón y que de momento no sabemos cuál va a ser la alternativa que van a plantear", señaló Queipo poco antes del inicio de la reunión con los representantes vecinales, en la que estuvo acompañado por los concejales Ángela Pumariega, Rodrigo Pintueles y Guzmán Pendás; el presidente del PP de Gijón, Pablo González y los diputados autonómicos Pilar Fernández Pardo, Andrés Ruiz y Manuel Cifuentes.

"Gijón ha sido castigada una vez más y con ello toda la región detrás por una falta de planificación, desde el primer momento en el que El Musel se amplía y no se tiene claro por dónde se van a hacer los accesos y ahora por una cuestión de conveniencia económica", insistió Queipo antes de destacar que expertos vinculados al Ministerio han puesto en cuestión que la construcción del túnel sea inviable por motivos técnicos, como se ha alegado para descartar el soterramiento, en referencia a las declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA de César Fernández-Nespral, quien fuera hasta hace un par de años el ingeniero jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias y, por tanto, una de las principales autoridades técnicas que dio de paso el plan y que aseguró que el proyecto superó todos los filtros técnicos.

En ese sentido, Queipo señaló que la alternativa por la que ahora se opte para construir el primer acceso a El Musel la tendrán que decir "los técnicos", con lo que el PP estará atento a los informes emitidos desde el Ministerio, pero "de momento lo que ya hemos visto es cómo expertos en la materia y además expertos vinculados con el Ministerio ya han puesto en duda que el informe que ha tumbado esta licitación esté realmente basado en hechos contrastables".

Ante la pregunta de si ve viable que el futuro acceso se construya por el valle de Aboño en vez de por Jove, Álvaro Queipo respondió que "sería una de las opciones", "una posible solución, pero tiene que ser una solución que asegure" que dejen de pasar por la ciudad los camiones para El Musel.

El presidente del PP de Gijón también anunció que el partido respaldará las medidas de presión que decidan hacer los vecinos, los cuales ya están hablando de movilizaciones ante la cancelación de la licitación del vial de Aboño en túnel, anulación que Queipo califica como la opción"más perjudicial para Gijón y Asturias", recordando que la obra se anunció en campaña electoral con lo que el PSOE acudió a las pasadas elecciones municipales y autonómicas "dopado a través de un engaño público".

