La patronal asturiana urge "una solución" para el acceso por carretera a El Musel, "imprescindible" para el Puerto

«Llegados a este punto, lo que toca es ver cuál es la mejor solución».María Calvo, presidenta de la patronal asturiana FADE, se pronunció así respecto a qué hacer ante la decisión del Ministerio de Transportes de echar por tierra la licitación de la obra del vial de Jove en túnel. Calvo, que esta mañana mantuvo un encuentro con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, recalcó que «el vial es imprescindible, hay que dar salida al Puerto y el puerto de Gijón no tiene hoy en día accesos ni por carretera ni por tren, con lo cual yo creo que es un vial imprescindible y habrá que estudiar cuál es la mejor solución».

Dicho eso, la representante del empresariado asturiano se alineo también con el posicionamiento vecinal de rechazo a la alternativa que da el Ministerio: «desde luego la que se plantea por superficie, como ya han dicho la Alcaldesa y el Presidente (del Principado) no es la solución adecuada para una zona que ya sufre mucho, yo creo que hay que buscar otras soluciones, pero hay que hacer algo. El vial imprescindible, una infraestructura crítica para la ciudad y yo creo que hay que buscar la mejor solución que no dañe a la ciudad ni a los vecinos, pero hay que buscar una solución rápido». La presidenta de FADE añadió respecto a la reivindicación de infraestructuras «críticas» para Gijón, como el acceso a El Musel, que «tenemos que ir todos de la mano».

Carmen Moriyón, por su parte, recalcó que «el Ayuntamiento considera a FADE un aliado indispensable para todo lo que le queda por venir a Gijón, todo ese desarrollo económico que pasa por lo primero, acabar esas infraestructuras que están pendientes».

La colaboración entre el consistorio gijonés y FADE no se limita a la reivindicación de compromisos pendientes del Estado en materia de infraestructuras. En el encuentro de esta mañana también se abordaron cuestiones relativas a la recientemente firmada concertación social, sobre cómo implementar algunas de las medidas firmadas en la misma para la creación de infraestructuras empresariales, y también se habló del proyecto Naval Azul, para crear un polo industrial ligado a la economía azul en el solar de Naval Gijón, a lo que FADE añade que también debe contribuir al desarrollo de espacios circundantes en El Natahoyo en los que cabría la edificación residencial, algo que no es posible en Naval Gijón al no estar contemplado en el PGO.

María Calvo también aludió al potencial para la atracción de grandes proyectos industriales de El Musel y de la Zalia, en este último caso cuando se ponga en marcha. Respecto a la planta de producción de materiales para baterías de coches eléctricos que promueve Ionway (empresa participada por Umicore y una filial de Volkswagen) en El Musel, indicó que «tiene buena pinta y yo creo que todo lo que sea traer actividad económica y empleo a la ciudad, desde luego que tiene que ser bienvenido y espero que fructifique».

En términos generales, la representante del empresariado asturiano considera respecto a las posibilidades de El Musel y la Zalia que las «tenemos que aprovechar al máximo, porque necesitamos que a Gijón vengan empresas y sobre todo industria moderna, sostenible y tecnológica. La actividad industrial es la que genera empleo estable y de más valor añadido. Yo creo que tenemos una muy buena oportunidad con espacios únicos, un puerto como pocos, una zona logística que cuando se ponga en marcha tendrá gran potencial» una vez que se terminen las infraestructuras pendientes en la misma y se proceda a comercializarla «adecuadamente».

