"Se analizarán las secciones deportivas para promover su desarrollo"

Pedro Carrillo Herrero (Gijón, 1985) repite en el directiva grupista, ahora como vicepresidente segundo. Miembro de la directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias y fundador de Genyus School, ve en la digitalización un factor "clave" para el futuro del club.

–¿Cómo afronta esta nueva función como vicepresidente segundo?

–Con mucha ilusión y ganas de coger el legado que recibimos para seguir impulsándolo y aprovechar las oportunidades de mejora en el área deportiva y social. Queremos evolucionar y ofrecer un mejor servicio a los socios y que haya un mejor club para trabajadores y deportistas.

–¿Qué extrajo de su periodo en la anterior junta como vocal?

–Fue de aprendizaje. Por la crisis energética hubo un incremento de costes que tuvo un efecto de cara al socio, pero hubo una buena gestión e hizo que casi no repercutiera. Ahora hay un montón de aspectos que gestionar para que haya una salida positiva para todos.

–¿Dónde se remonta su relación con el Grupo?

–Mis padres me hicieron socio cuando tenía 4 o 5 años. Allí pasaba todos los veranos. Hago natación, tenis, pádel y organizo la liga social de tenis. El Grupo es mi segunda casa en el ámbito social y deportivo.

–¿Qué ventajas le ve a la continuidad que impera en la directiva?

–Partimos de la experiencia de la gestión de la que hemos sido parte. Las necesidades y propuestas acordes que se han diseñado y ejecutarán están hechas en base a un conocimiento real. El Grupo es como una ciudad y hay que tomas decisiones estratégicas a medio y largo plazo.

–¿Por qué apuesta en el área deportiva?

–Por potenciar lo que funciona, como la sección de diversidad funcional. También se analizarán todas las secciones deportivas para promover su mejor desarrollo. Hay que facilitar la conciliación a los familiares que les permita la práctica deportivo, entre otras medidas.

–¿Y en cuanto a lo social?

–Queremos ampliar los horarios de hostelería al aire libre, organizar un encuentro anual para jóvenes y crear un comité juvenil para que aporte sus ideas.

–¿Qué importancia tiene digitalizar el club?

–Es clave por temas de eficiencia y eficacia.

–¿Qué espera aportar desde su visión empresarial e ingeniera?

–Mi visión de ingeniero es mi base académica. He estado en empresas y he emprendido. Creo que mi carrera me ha enriquecido con relaciones con empresas, centros educativos o instituciones.

