Pintueles ve una causa política en la descapitalización de Emulsa

La auditoría elaborada por KPMG que respalda la correcta gestión de Emulsa de sus reservas desde 2006, presentada ayer al Consejo de Administración de la empresa municipal, dio pie al concejal que la preside, el popular Rodrigo Pintueles, para atribuir "exclusivamente a decisiones políticas" las pérdidas acumuladas por Emulsa en los tres últimos ejercicios.

Ante la auditoría externa que ha verificado y certificado la debida consistencia de las cuentas anuales y los registros contables de la empresa, "no cabe sino concluir que la disminución de las reservas no responde a un problema de gestión, que injustamente se trató de atribuir al personal técnico que se ha venido ocupando de la administración de esta sociedad municipal, sino que es únicamente consecuencia de las decisiones políticas del anterior gobierno socialista. Unas decisiones políticas, legales y legítimas, pero a mi juicio equivocadas y negligentes, a la hora de priorizar el gasto público municipal, y que supusieron infra-financiar a la empresa, de manera reiterada, al no consignar en ninguno de sus presupuestos la aportación económica necesaria para cubrir el coste real y efectivo de los servicios que Emulsa presta al conjunto de los gijoneses", señaló Pintueles.

El edil añade que tras la auditoría de KPMG "resulta ya claro que esta, y no otra razón, es lo que ha llevado a la empresa a presentar pérdidas en los últimos tres años con un resultado negativo acumulado de 7.334.717,38 euros, cifra en la que se han visto minoradas las reservas, pasando de 19.004.973,38 euros en el año 2020, a 11.670.256, cuando se aplique el resultado del ejercicio 2023".

El informe elaborado por KPMG fue presentado telemáticamente ayer en el Consejo de Administración extraordinario de Emulsa por la directora y un sénior manager de KPMG Forensic, el departamento de la firma KPMG Asesores, especializado en la asistencia como experto independiente en materia económico-financiera y contable ante tribunales y cortes de arbitraje.

El informe de la multinacional avala la "debida consistencia" entre "la información incluida en las cuentas anuales de la sociedad y la información que se extrae de sus registros contables, así como cada una de las actas de los consejos de administración y junta general de accionistas de Emulsa", sin que se hayan detectado, por tanto, irregularidades. KPMG ha realizado un análisis de los aspectos económico-financieros y la aplicación de los resultados de los ejercicios analizados son acorde al saldo que reflejan las reservas de la empresa.

En su intervención ante el Consejo, Pintueles destacó que "el anterior gerente de Emulsa (Esteban Álvarez) decidió, en el ejercicio de sus competencias, trasladar al Tribunal de Cuentas sus sospechas de que la disminución de las reservas de Emulsa se debían a irregularidades contables y de gestión. Sin embargo, este órgano de fiscalización ya dictaminó mediante auto, el pasado febrero, que tal denuncia carecía de fundamento alguno y debía procederse a su archivo. Posteriormente, la auditora municipal que acompañó la presentación de las cuentas anuales, formuladas ante el Consejo el pasado mes de marzo, avaló la veracidad y exactitud de la realidad económica que refleja la contabilidad de la empresa.

Bajo la presidencia de Pintueles y con Ramón García Cañal en la gerencia, en Emulsa se han inyectado 10,9 millones de euros en el último semestre de 2023, parte de esa cuantía para aplicar en 2024, "y continuaremos este innegable esfuerzo inversor, aportando otros 5 millones de euros adicionales a lo largo de 2024", señaló el edil.

Por otro lado, el mismo consejo de administración aprobó los pliegos para el servicio de instalación de nuevas bocas de vertido y sustitución de las baterías de las cerraduras de contenedores de recogida de residuos orgánicos por un importe máximo de 278.000, más IVA.

Suscríbete para seguir leyendo