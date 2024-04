Semíramis González, hoy en una mesa redonda en Washington

La gijonesa Semíramis González, gestora cultural y comisaria de arte independiente, participará hoy en una mesa redonda en Washington sobre la representación de las mujeres en el arte contemporáneo, y en la que estará también la asturiana Rosina Gómez-Baeza, exdirectora de la feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO. Explica González que el encuentro, dentro de una semana con muchas y variadas actividades, tiene por título "Spain, a (brave) New World for women in the arts?", en alusión al libro de Aldous Huxley. La imagen del cartel, cuenta, "es una escultura de Marina Vargas, ‘Intravenus’, propuesta por Gómez-Baeza, que forma parte de una exposición en el Museo Nacional de Mujeres sobre mujeres artistas vivas seleccionadas de distintas partes del mundo".