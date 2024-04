"Que alguien como Víctor Manuel, con gran criterio, reconozca nuestro trabajo, nos ayuda a seguir cuando nos entran dudas"

Antonio García es cantante y guitarrista de la banda "Arde Bogotá", que forma parte del cartel del Vibra Mahou Fest, que se celebra este sábado en Gijón. Su concierto será a las 23.30 horas y servirá para echar el cierre a una intensa jornada musical.

–Primera de sus dos paradas este año en Gijón, en dos potentes festivales, el Vibra Mahou Fest; y luego, en verano, en el Tsunami.

–Hemos tenido la suerte de ir varias veces y cada vez que volvemos es mejor. Es especial ir y tocar para los asturianos. Estamos felices de ir a Gijón y de estar todas las veces que nos inviten. Es una ciudad que nos gusta.

–Este festival ya aparece con ese aire veraniego, con un protagonismo para la música muy especial.

–Ya estamos con esa mentalidad de que estamos en verano. Aunque haga algo de fresco, nos movemos ya en esa dinámica, en ese formato de festival, de tratar de seducir y animar a la gente en un contexto diferente al de una sala. Nos entusiasma mucho esta cita.

–¿Cómo será su actuación de este sábado?

–Estamos en la segunda parte de la gira del disco "Cowboys". Ya lo hemos presentado y ahora estamos en un tramo más de celebración, de pasarlo bien y de tener mucha energía en el escenario. Tratamos de reventar aquello y que la gente salte y baile con nosotros.

–¿Qué hay que celebrar de este nuevo trabajo?

–No tengo claro lo que tiene el disco y lo que ha permitido que nos pase todo esto. Pero me gusta pensar, y es lo que más me enorgullece, que como banda hemos sido más valientes. Tenemos ya ese punto de que nos conocemos más y de que si queremos hacer una canción rockera la vamos a hacer hasta el fondo. Y si queremos hacer una balada, en la que no haya batería, pues la hacemos. Fuimos más atrevidos como artistas a la hora de firmar las canciones y encontrar como un universo común para todas ellas. También me gusta ese punto de madurez y conocimiento que ya adquirimos con el trabajo anterior.

–¿Qué recuperaría de hace siete años, cuando la banda daba sus primeros pasos?

–Un amigo me dijo una cosa muy importante. Cuando empezamos, la banda la integrábamos chavales soñando con hacer conciertos y haciendo canciones sin excesivas pretensiones. Ahora la banda es mucho más, pero lo más importante que no deberíamos perder es ser esclavos de "Arde Bogotá", es decir, que la dimensión de la banda nunca esclavice nuestra ambición artística, y que siempre mantengamos ese deseo.

–Se mueven en el ámbito del rock, un género siempre discutido, pero que se mantiene.

–Tocamos la música que nos emociona. Nos gustan muchas cosas y el mundo actual está inundado de propuestas muy distintas, pero las bandas de rock y sus discos es lo que más nos emociona. Al final por eso nos sale por ahí. Es el idioma que escuchamos y por eso se convierte en el nuestro.

–Decía Víctor Manuel, en una entrevista a la LA NUEVA ESPAÑA, que "Arde Bogotá" era uno de los grupos actuales que le gustaba escuchar en las radiofórmulas.

–Nos da mucha alegría. Este tipo de reflexiones ayudan mucho cuando te entran dudas sobre tu trabajo. Que alguien tan grande como Víctor Manuel, que respetas y tiene un gran criterio, reconozca tu trabajo es algo que llena mucho.

