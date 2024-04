El parque del Solarón y el derribo del viaducto de Carlos Marx dan su primer paso en Gijón al Norte

La comisión técnica previa a la reunión del día 29 del consejo de administración de la sociedad Gijón al Norte –la entidad que une a los gobiernos de España, Asturias y Gijón en la gestión del plan de vías– incluirá ya la presentación de las propuestas municipales de, por un lado, derribar el viaducto de Carlos Marx para cambiarlo por una rotonda en superficie que de servicio al tráfico en ese entorno y permita adecentar toda esa zona eliminando muros y vías y, por otro, reconfigurar los usos residenciales del conocido como Solarón para reconvertirlo en un gran parque urbano en el corazón de la ciudad. Es un primer paso.

"Estos asuntos se van a tratar en esa comisión técnica donde Gijón tiene dos representantes. Nuestra intención es que el derribo del viaducto y la adecuación del Solarón empiecen el año que viene", adelantaba ayer la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, en una intervención radiofónica en "Onda Cero". Dos asuntos que no sonarán a nuevos a los actuales mandatarios del Ministerio de Transportes ya que, como ayer recordó la mandataria gijonesa, ella misma le entregó ambos proyectos "en mano" al Secretario de Estado, José Antonio Santano, en la reunión en Madrid de finales de marzo. Aunque ambas actuaciones pasaron a ocupar un más que segundo plano tras el anuncio ministerial de que se ponía el punto y final al proyecto de vial de Jove bajo tierra.

Estas son las propuestas que el socio municipal lleva a una comisión técnica de la que los representantes del Ayuntamiento quieren sacar información sobre el grado de ejecución de la redacción de la estación intermodal en Moreda. "Aunque falte un año para el final del contrato queremos saber en qué punto se encuentra", remató Carmen Moriyón.

No bloquear Divertia

Adif adjudicó en marzo de 2023 la redacción del proyecto básico y de los proyectos de construcción de la estación intermodal de Gijón, en su nueva ubicación en Moreda, a la unión temporal de empresas que conforman b720 Arquitectura, Esteyco y Geocontrol por 4,3 millones y un plazo de ejecución de dos años y medio. La estación intermodal es el eje central para reordenar esos espacios de la ciudad, pero el Ayuntamiento no quiere esperar a que toda la estación esté en pie para poder adecentar ese entorno –igualándolo al Solarón en estética y usos para eliminar su imagen de degradación–y adelantar la reconversión en parque de los actuales Jardines del Tren de la Libertad.

Un proyecto donde el Ayuntamiento va de la mano del Principado y que supone dejar atrás las torres de pisos y reconfigurar los usos residenciales limitándolos a dar continuidad a lo ya construido en Pintor Mariano Moré.

Al margen de la lucha por el vial de Jove y el plan de vías –dos proyectos que son competencia del gobierno de España– la Alcaldía sigue adelante con el proyecto de reconversión de Naval Gijón en un espacio empresarial centrado en la economía azul y abierto a la ciudad y dan por muerto el plan de instalación de una planta de pirólisis en El Musel. En cuanto al plan de soterramiento del tráfico del Muro, que fue uno de los compromisos de Foro en campaña electoral, Moriyón asegura que se mantiene vivo a través de la próxima contratación de un estudio de viabilidad.

La Alcaldesa dio su apoyo a cambio de estatutos de Divertia que tanto critica la oposición para abrir el consejo a la presencia de Otea, la Cámara de Comercio y la Unión de Comerciantes. "Aparte de dar participación a entidades que lo han solicitados podremos desbloquear el consejo. Que voten en contra si lo consideren pero que no me bloqueen el consejo. Esto no había pasado nunca", reprochó la Alcaldesa a una oposición que, por ejemplo, ha conseguido que el gerente de la sociedad no tenga poderes.

Suscríbete para seguir leyendo