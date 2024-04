El Pleno exige al Ministerio un compromiso "por escrito" de inversión en el nuevo vial

El camino fue largo y estuvo lleno de baches y curvas, pero pocos minutos después de las nueve de la mañana de ayer se alcanzaba la meta final. La Corporación acató finalmente en bloque el encargo vecinal de mostrar unidad en el rechazo del vial de Jove en superficie y del Pleno salía camino del Ministerio de Transportes una declaración institucional con la firma de los portavoces de los grupos municipales de Foro, PP, PSOE, Vox, IU y Podemos y el concejal no adscrito solicitando al organismo que lidera ahora el socialista Óscar Puente que "en el menor tiempo posible" se dé una "solución definitiva para que el tráfico pesado deje de circular en superficie por los barrios de la zona oeste" y, se asuma, "por escrito", un compromiso "respecto a los plazos y la inversión del nuevo proyecto".

"Es una declaración contundente. Hemos demostrado la unidad en un lugar importante como es el Pleno, porque hay cosas que no son de un partido ni de otro, ni de izquierdas ni derechas, son cosas que claman al cielo. El compromiso de esta Corporación es estar con los vecinos", explicaba minutos después la alcaldesa, Carmen Moriyón, al aprovechar el receso en la larga sesión plenaria para bajar, junto a todos los ediles de todos los grupos, a la Plaza Mayor donde tenía lugar la concentración convocada por los vecinos.

Vecinos y vecinas a cuyas "históricas y legítimas reivindicaciones" hace también mención la declaración institucional en forma de firme compromiso del Ayuntamiento con ellas. En un movimiento de última hora, el texto sumó un tercer punto de acuerdo. Así quedó fijado negro sobre blanco que se propondrá al Consejo Social –cuyos miembros fueron nombrados también en el Pleno de ayer– que en su reunión constitutiva del próximo día 19 ponga en marcha una comisión de trabajo sobre el vial de Jove donde estén todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento pero también el Principado, Puertos del Estado, el propio Ministerio de Transportes, representación vecinal de la zona oeste, las federaciones vecinales y organizaciones sindicales y empresariales.

Aunque el lunes ya había adelantado que apoyaría la declaración igualmente era la ausencia de este espacio de participación, sobre todo con presencia de los barrios más afectados, la reticencia central de un PSOE que se había quedado al margen de la declaración inicial. Algo que generó que al orden del día del Pleno llegaran dos proposiciones sobre el mismo asunto: una de ellos y otra del resto de los partidos. Proposiciones que decaían ayer tras aprobarse la declaración institucional nada más arrancar la sesión plenaria

En pos de esa unidad los socialistas asumieron una exposición de motivos elaborada por el gobierno de Foro y PP, que a la descripción histórica del desarrollo de la obra del vial desde sus antecedentes en los años ochenta del siglo pasado suma el recordatorio de que la ahora fallida licitación de la obra soterrada se hizo en la precampaña de las municipales y autonómicas de 2023 y acusa de opacidad al Ministerio de Transportes. Y el resto de los grupos, empezando por los socios de gobierno, asumieron esa comisión de trabajo que Foro y PP ya habían comprometido, pero solo de palabra.

El reto era conseguir una unidad política que sumar a la unidad vecinal de cara a reforzar la reivindicación de Gijón ante el gobierno de España. Y se consiguió, aunque fuera por unos minutos. Solo hubo que esperar – al ser una declaración institucional no habían tenido lugar intervenciones en el asunto del vial de Jove– al debate propiciado por la iniciativa de la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, para que el Ayuntamiento instara al Ministerio de Transportes y al parlamento asturiano a evidenciar un compromiso firme con las infraestructuras de Gijón. Aquí llegaron el cruce de acusaciones políticas y la búsqueda de culpables de uno y otro signo a los que achacar que Gijón lleve décadas esperando por el vial de Jove, la estación intermodal, el metrotrén en funcionamiento, una Zalia con empresas y una autopista del mar reactivada.

Deudas con Gijón

"Las deudas con Gijón en infraestructuras son tantas y tan importantes que ha llegado el momento de reclamar", sentenciaba la representante de Vox en la presentación de una iniciativa que salió aprobada al sumar los votos de Foro, PP y de su excompañero de filas, ahora concejal no adscrito, Oliver Suárez. Votaron en contra los tres grupos de la izquierda, PSOE, IU y Podemos. "Su propuesta no dice nada. Es un alegato estéril de su partido", le reprochó el socialista Constantino Vaquero al tiempo que ponía en valor lo hecho por los gobiernos de España socialistas en detrimento de lo conseguido por el PP. Justo lo contrario de lo defendido por la popular Ángela Pumariega. Jesús Martínez Salvador defendió el papel de Foro a través del voto decisivo, en otros tiempos, de Isidro Martínez Oblanca en el Congreso. El debate se remató con un "haré lo que me salga de las narices" de Rouco dedicado al portavoz de IU, Javier Suárez Llana, que tras calificar la propuesta de Vox de "burla" le había sugerido que hubiera tramitado una declaración institucional si de verdad quería lograr el consenso en este asunto.

Entre tanta declaración institucional sobre obras quedó en un segundo plano la que también suscribía ayer el Pleno de Gijón con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano.

PP y Vox cargan contra Barbón por el vial: "Es el amnistiador del escarnio de Transportes" Juan A. Ardura Los grupos del PP y Vox en la Junta General cuestionaron ayer el papel del Gobierno asturiano ante la paralización del proyecto del vial de Jove, una obra clave para los vecinos de la zona oeste de Gijón. "Barbón vuelve a ejercer de actor secundario y de amnistiador del escarnio del Ministerio de Transportes en Asturias", ha reprochado el portavoz adjunto popular, Luis Venta. Venta denunció el cambio de opinión, de no hacer el túnel en Jove, que atribuyó a cuestiones exclusivamente económicas, porque "era un proyecto viable". Para el diputado popular, "a Asturias le llegan las horas de las rebajas del sanchismo, es un ahorro indecente e insolidario con Gijón y con Asturias". La portavoz de Vox, Carolina López, calificó de "tomadura de pelo y desfachatez" que el gobierno asturiano exija al Ministerio de Óscar Puente que "rinda cuentas a la Alianza por las infraestructuras de Asturias, cuando lo que tienen que hacer es ejecutar las infraestructuras por las que llevamos décadas esperando". En cambio, el portavoz de Convocatoria por Asturias-IU, Xabel Vegas, tras manifestar el rechazo de su formación al vial en superficie, defendió la labor de la Alianza por las infraestructuras. "Lo mejor es que todas las fuerzas políticas estemos unidas y dejemos a un lado el regate corto y la política partidista para ir con una posición única al Ministerio de Transportes", valoró Vegas, quien puso el foco del problema en que "a diario pasan 1.500 camiones por el Natahoyo y La Calzada".

