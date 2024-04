La asociación Abierto hasta el amanecer urge a parar el "despropósito"

A pesar de que diez de los 15 integrantes de Abierto hasta el Amanecer no son gijoneses y que ninguno de ellos supera los 30 años, todos son conocedores del revés que ha supuesto para la ciudad la negativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible respecto al soterramiento del vial de Jove. "Sabemos que es algo que sobre todo la zona oeste lleva demandando demasiado tiempo", afirma la avilesina Carla Delgado, presidenta de la asociación de ocio juvenil. "Que ahora de repente vengan a decir que no se puede hacer soterrado y que tiene que ser en superficie me parece un despropósito. Es normal que la gente se queje", defiende Daniel Bernardo, vecino de La Arena y coordinador del área de Voluntariado y Formación de una agrupación cuya sede está en Moreda.

Allí se reunieron este lunes los miembros de Abierto hasta el Amanecer para pulir los últimos detalles de la tercera fase de la 32.ª edición del programa de ocio alternativo para jóvenes de 13 a 35 años, que dará comienzo el 10 de mayo. Sin embargo, se mostraron dispuestos a poner de manifiesto su postura acerca del plan ministerial. "No hace gracia que prometieran una cosa y ahora quieran hacer otra. Es normal que los vecinos estén cabreados e intenten pelear por lo que dijeron al principio. No puedes quitar algo a alguien siendo una buena solución sin dar una razón", denuncia el gijonés Rui Pinto, coordinador del área de Participación en la Asociación. Por su parte, la líder de la agrupación reconoce que "nos tomamos la noticia de forma abrupta porque la desinformación que hay alrededor del tema es bastante palpable". "Hay una falta de transparencia total. Pedimos algo de información y justificación que respalde por qué no se puede hacer. Ahora es el momento que tienen para explicarlo", manifiesta Delgado. "Esto es reírse de la gente", recalca la ovetense Malena Cortina, quien desempeña las labores de animadora de ocio en Abierto hasta el Amanecer. "Es una excusa siempre que no haya un informe de por medio que aclare con veracidad lo que está pasando", agrega.

Malena Cortina es de las que pone el foco en el impacto de la polución en la salud de los vecinos de la zona oeste. "Gijón tiene un nivel de contaminación insostenible y siempre afecta a los mismos, a aquellos que están en las zonas obreras", lamenta. En esa misma línea se pronuncia Patricia Suárez, residente en Pumarín y coordinadora del área de Deporte en la agrupación. "Mis tíos vivían en La Calzada, donde hay bastante contaminación, y decían que se notaba. Mi abuelo tenía problemas respiratorios y es algo que parece que no está, pero que día a día viviendo y respirando allí acaba mermando la salud", relata Suárez, mientras que Delgado apostilla que "se ha naturalizado vivir en una zona contaminada".

Tanto la presidenta como el resto de los integrantes aplauden el calendario de movilizaciones que la Federación de asociaciones de vecinos ha puesto en marcha para urgir el túnel del vial de Jove. "Dice mucho de la acción comunitaria que hay en Gijón. El tejido asociativo y comunitario que tenemos sobre todo en la zona oeste no lo hay en otra parte de Asturias", ensalza Delgado, antes de agradecer que "ese revuelo que se ha generado es el que hace que nos informemos y luchemos por lo que los ciudadanos de Gijón se merecen". De cara a las próximas manifestaciones prometen que estarán presentes. "Podemos dar un altavoz bastante positivo junto a otras entidades como Conseyu de la Mocedá o Mar de Niebla. Cuantos más seamos y más presión hagamos, será mejor", subraya Emilia Sierra, coordinadora del área de Cultura en la Asociación.

