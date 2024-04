El Club Santa Olaya, brazadas de apoyo a los vecinos

El 65 % de la masa social del Club Natación Santa Olaya reside en la zona oeste de Gijón. Un dato que deja bien a las claras el impacto que tiene en la entidad todo lo relativo al vial de Jove. El rechazo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a crear un túnel que soporte el tráfico pesado hacia El Musel ha sido una "sorpresa desagradable", como así lo asegura José Enrique Plaza, presidente del club, que además vive en Cuatro Caminos y se crió en Jove. A la memoria le vienen los recuerdos de aquellas acampadas de la década de los noventa planteadas precisamente para protestar contra la propuesta de un vial en superficie.

En el Santa Olaya, como apunta Plaza, la contaminación "se padece". "Diariamente hay que hacer esfuerzos de limpieza en la zona exterior y de las pistas por la presencia de carbonilla", resalta Plaza, que indica que la polución no es el único inconveniente en La Calzada. También pone sobre la mesa los riesgos a nivel de tráfico. "Hay camiones con mercancías peligrosas", declara el presidente del Santa Olaya, para el que la solución para mitigar los efectos contaminantes no pasa por "trasladar el tráfico 500 metros más allá". Teniendo en cuenta el tiempo que se lleva hablando sobre el proyecto del vial de Jove, dice Plaza que "el chasco es doble". "Cuando se anunció el tema de las obras para el soterramiento fue una alegría que ahora se ve truncada por esta noticia", asevera. Aun así, Plaza considera que es momento de "sumar esfuerzos" en aras de "buscar soluciones". "Para depurar responsabilidades ya habrá tiempo más adelante", manifiesta el presidente de la entidad, que muestra su firme "apoyo" a los vecinos en sus movilizaciones.

Reconoce el secretario del club, David Noriega, que lo del vial es un tema "candente" y que las alternativas deben perseguir la "sostenibilidad ambiental" de cara a reducir la contaminación en el oeste gijonés. "Hay que encontrar la solución más lógica y que conlleve el menor perjuicio posible a la ciudadanía", proclama Noriega. Antonio Álvarez, directivo del área de Natación del Santa Olaya, es de La Calzada "de toda la vida" y aboga por reducir el tráfico en un entorno donde está "muy masificado". A su juicio, que el Ministerio haya descartado la opción del soterramiento certifica la sensación de que "se han tirado un montón de años" y de que la ciudad retorna a la casilla de salida del proyecto. "Es como empezar de cero", recalca.

Caso curioso el de Constantino Rodríguez, que es de Carreño pero residente en Gijón. "Mejor que el tráfico se mueva por Aboño que por aquí", subraya Rodríguez. El vicepresidente del Club Natación Santa Olaya, Gonzalo González, incide en que el vial de Jove no atañe solamente a los vecinos de la zona oeste, sino de todo el municipio. Cree González que este varapalo inesperado duele sobremanera. "Aunque lo del túnel nos pareciera mejor o peor, estaba asumido", pondera el vicepresidente, para el que hay que atajar la problemática de la polución en La Calzada de forma rotunda. "Es una zona ya degradada y no puede seguir aumentando ese deterioro", exclama.

"No puede ser", zanja Gonzalo González cuando se le menciona el plan ministerial de una autovía en superficie. "La Administración nos tiene acostumbrados a que todo vaya extremadamente lento", lamenta. Eso sí, González insiste en que deben ser los técnicos quienes se encarguen de dar con la tecla. "Nosotros no tenemos la cualidad para valorar lo que hay que hacer, pero lo que tenemos claro es que esta no es la solución. La contaminación es excesiva", zanja González. "Hay que ir todos a una", completa José Enrique Plaza, presidente de un club que se posiciona al lado de los vecinos en sus reivindicaciones por el vial.

