Alerta en Gijón por una cobra extraviada "de tres metros y venenosa": El curioso cartel con el que amaneció Cimadevilla

El sentido del humor playu se ha dejado sentir este domingo en Cimadevilla. El Barrio Alto ha amenecido con un curioso cartel que ha generado más de una reacción en redes sociales. Se trata de un anuncio en que se alerta de que, por el barrio, se ha escapado una cobra venenosa de tres metros, con capacidad para meterse en tuberías y sitios estrechos. "No acariciar, es asustadiza", reza el anuncio, que también avisa de que la supuesta mascota tiene microchip y que no se la debe agarrar por el cuello. El nombre de la cobra es "Laysi".

El cartel podría generar incomodidad a aquellos que tengan pavor a los reptiles. Sin embargo, es completamente falso. La Policía Local no tiene conocimiento de que se haya escapado ninguna mascota exótica en Gijón en los últimos días en general, ni tampoco ninguna serpiente en particular. No sería, de todas formas, atípico ya que ha pasado en otras ocasiones. Además, hay otro detalle clave que lleva a pensar que todo se trata de una broma. El anuncio viene con un número de teléfono al que le falta un dígito.

Dicho cartel ha sido visto en el barrio en zonas como la calle Rosario, donde ya ha sido arrancado. Y en redes sociales ha generado ciertos comentarios que lo vinculan a una posible estrategia para ahuyentar turistas de Cimadevilla, una de las zonas de Gijón donde más se nota la masificación de visitantes.