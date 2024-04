La contundente opinión del Colegio de Ingenieros de Caminos sobre el vial de Jove y el peligro para las viviendas

Las graves afecciones sobre viviendas y una residencia de mayores que fueron una de las mayores justificaciones del Ministerio de Transportes para desistir, por motivos de seguridad, de hacer el túnel del vial de Jove no son tan graves ni tan insalvables en opinión del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. "Entendemos que no llegarían a producirse. Es un riesgo habitual de cualquier obra subterránea y aquí no parece algo evidente", se puede leer en el documento elaborado desde la Demarcación de Asturias de la entidad colegial a petición del Ayuntamiento de Gijón y del que se presentaron las conclusiones en el pasado Consejo Social.

De hecho, en el apartado del análisis de esas afecciones a espacios residenciales se concreta que "la Torre Horizón, aunque cercana, no parece ser afectada" y, entrando ya en la reflexión más técnica, los colegiados explican que "esto quedaría resuelto, ya que las pantallas de micropilotes, junto al sistema de entubación recuperable, hacen que los movimientos de asentamiento no existan o sean inapreciables. Se ve así en las tablas del propio proyecto. En todo momento el terreno se encontraría confinado y más si se utilizasen hormigones de fraguado rápido compatible con su puesta en obra".

Este es solo uno de los elementos que aparecen en el apartado de consideraciones sobre el informe justificativo del Ministerio donde, los ingenieros asturianos repasan, una a una, las "razones sobrevenidas" argumentadas por Transportes para justificar el desistimiento de la licitación en favor de la salvaguarda del interés público. "Sorprende un tanto lo sobrevenido de las razones dado el plazo exageradamente largo de tramitación de la actuación", se concreta como primera puntualización. Para explicar luego que "hay razones que parecen aceptables junto a otras cuya interpretación es mucho más dudosa".

La opinión colegial El encargo. La Alcaldesa pide una opinión al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sobre la decisión ministerial de frenar el proyecto de vial de Jove soterrado, como se había licitado. Las conclusiones. Se coincide con el Ministerio en que el proyecto del vial se basa en una serie de informes geotécnicos incompletos, pero se ve viable solventarlos y ejecutar una obra en túnel. La presentación. El informe se llevó al Consejo Social con las dos opciones que los ingenieros plantean al Ministerio para hacer el túnel y su rechazo a un diseño en superficie sobre estudios desfasados.

Sobre las razones geotécnicas la opinión del Colegio es que "es harto discutible" el análisis del Ministerio sobre las inestabilidades en el macizo rocoso y "solventables" las inestabilidades en taludes. Sí se asume la probabilidad de que haya zonas kársticas "lo que conllevaría un aumento de la cantidad de hormigón por pilote" y se está totalmente de acuerdo con el Ministerio en la insuficiencia de los sondeos que se realizaron: apenas uno por cada 200 metros de los dos kilómetros de túnel y a poca profundidad. También hay coincidencia sobre el "error grosero" en el estudio de permeabilidad. Todas esas incidencias se podrían solventar a partir de nuevos estudios que, eso sí, podrían llevar a modos de ejecución mucho más caros.

Más allá de las razones geotécnicas e hidrogeológicas, hay en el informe colegial un tercer paquete de razones al que se da la consideración de "puro acompañamiento", donde se incluye el impacto sobre las viviendas pero no solo. También se entiende "discutible" el argumento ministerial sobre las dificultades técnicas para que la losa sobre el túnel pudiera soportar el bulevar previsto. Discutible, dicen, "pues esa misma losa soporta sobre sí el paso del ferrocarril".

Y luego están los argumentos que se entienden que no tienen relevancia significativa para decidir si se puede o no se pude hacer un túnel –desde las incidencias en los accesos al hospital de Jove a la necesidad de tender kilómetros de canalizaciones– o que teniéndola se pueden solventar. Se incluye, por ejemplo, la afección del túnel sobre el tráfico ferroviario que da servicio al puerto y que se contabiliza en una decena de circulaciones diarias. "Sin duda es un aspecto a considerar pero por sí solo no insalvable puesto que existe otra entrada por el oeste al Puerto para llegar a la playa de vías", indican los ingenieros.

Los olvidos del BEI

Tampoco se entiende que tenga influencia alguna para considerar que el túnel no se puede ejecutar la cantidad del tráfico. Hay que recordar que un nuevo informe llevó al Ministerio a decir que los datos de uso del vial de Jove se habían sobredimensionado en el proyecto inicial. El informe del colegio profesional no ve relevancia a esa evolución del tráfico que se plantea que pase por allí hasta 2025, pero sí mucha en lo que respecta a los vehículos pesados, ya que fija un porcentaje del 30% a lo largo de toda su vida útil.

A la hora de frenar el contrato del vial de Jove, el Ministerio de Transportes asumió el informe que le incluyó en su contestación de petición de fondos el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con una larga lista de condiciones desfavorables. Fue el BEI quien sugirió cambiar del túnel a la superficie para hacer viable la operación. Pero en su informe sobre lo dicho por el BEI, el colectivo colegial no solo reitera el mensaje de que se valoran asuntos que no determinan la conveniencia o inconveniencia de hacer un túnel. Evidencian que se omite el análisis de cualquier elemento medioambiental y no se evalúa el coste de no realizar actuación alguna.

Por todo ello, y por algún asunto más, la opinión del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos es que "existen causas espurias que no deben tomarse en consideración, puesto que no afectan a la pretensión de sacar los tráficos de la trama urbana, cuestión central que aquí se ventila, ya que de lo contrario no se darían nunca las condiciones para acometer obra alguna".

El gran inconveniente son las incertidumbres derivadas de un estudio geotécnico incompleto pero, ante ello, el informe colegial le ofrece dos opciones al Ministerio. Una pasa por retomar el proyecto licitado completando los estudios y ajustando el proyecto constructivo a las nuevas conclusiones. Y la otra, hacer un estudio riguroso de alternativas que tenga en cuenta todos los condicionantes actuales, incluidos los sociales, que son básicos en la defensa que Gijón hace de este obra por su impacto en la calidad de vida de los vecinos de la zona oeste. No ven que la única solución, como plantea el Ministerio, sea decir no al soterramiento y trabajar en un proyecto en superficie en base a unos estudios previos que se consideran ya desfasados.