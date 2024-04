"Fui positivo en que Arcelor hiciese el DRI, pero ahora cada vez lo veo menos claro"

Félix Baragaño es el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, organizadora de la Feria de Muestras, que acaba de recibir el premio "Gijón ciudad abierta".

–¿Cómo va la preparación de la edición de este año?

–Ya tenemos contratado el 95%.

–¿En qué punto están los planes de inversión en el recinto ferial?

–En la próxima reunión del consorcio se va a acabar de concretar la ampliación de capital ya aprobada, las aportaciones y cómo se van a desembolsar, y una vez con esa capitalización ya efectiva del Consorcio se licitarán las inversiones. La primera de ellas, que es la modernización de la instalación eléctrica, este año, para que las máquinas entren cuando acabe Mercaplana. Sí está hecho ya el proyecto de paneles fotovoltaicos en el Pabellón Central, con el contrato que hicimos con Total Energies, con la que estamos cerrando fechas para que puedan iniciar la obra compatibilizándolo con la actividad ferial. Hay otros dos temas que creo que se podrán hacer este año, la climatización del Pabellón Central y todo lo vinculado a sonido e imagen del Palacio del Congreso.

–¿La Cámara ya ha cerrado cómo va a hacer la aportación que le corresponde a la ampliación de capital del Consorcio?

–Tenemos ya ofertas de varias entidades bancarias y estamos pendientes de la adjudicación.

–¿Va a encarecer ese préstamo el no haber podido poner como garantía el recinto ferial?

–No. Los préstamos a largo plazo tienen mejores tipos de interés si presentas una garantía. Y en este caso la garantía van a ser las instalaciones de la propia Cámara.

–¿Es optimista sobre que el Ministerio vaya a atender la petición de la ciudad sobre el vial de Jove?

–El Ministerio no tendrá más remedio que ir a la solución que todos en Gijón consideramos idónea, que es la del soterramiento. Ha hecho un pronunciamiento y, claro, va a tener que cambiarlo. No va a ser fácil ni va a ser rápido, pero creo que el alineamiento es tal que pienso que acabarán recapacitando. La unanimidad es tal que el Ministerio tendrá que alinearse con la ciudad. Será una cuestión de tiempo, una cuestión de influencias, será una cuestión de que el propio presidente del Gobierno tendrá que intervenir, pero quiero pensar que habrá una rectificación del Ministerio. Además, el informe que fue la base para pensar en una solución en superficie en ningún caso decía que no se pudiera hacer soterrado, lo que decía es que el proyecto que había no se había profundizado lo suficiente y que las soluciones constructivas que planteaba podían no ser las adecuadas.

–¿Y la alternativa que plantea del Ministro de hacer el vial de Jove en trinchera?

–Lo de trinchera es lo mismo, quiere decir que habrá alguna zona que vaya algunos metros por debajo de la cota cero, quizás reduce el ruido en ciertas zonas, pero la polución es la misma. La solución es la soterrada, lo tengo clarísimo

–¿Y llevarlo por Aboño?

–Puede ser una solución, pero el tráfico tiene que hacer mucho más recorrido y trasladas el problema a Carreño. No tiene mucha lógica.

–El Ministro de Fomento ha cuestionado que Adif tenga capacidad para acometer todos los soterramientos comprometidos en España, cuando Adif tiene proyectos pendientes en Gijón. ¿Un riesgo?

–Llevamos hablando de esto 20 años, y de Jove 30. A todos nos disgusta y nos alarma. Ahora toda la ciudad hacemos como Santo Tomás: lo creeremos cuando lo veamos. Riesgo quizás no sea la palabra adecuada, la palabra es que estamos todos molestos por la situación, lo que hay es mucho malestar y mucho cansancio. Lo que queremos es que haya un proyecto de la intermodal de una vez por todas y se ejecute, pero hasta que no se concrete lo que hay es una incertidumbre absoluta.

–¿Qué opina de un parque para el Solarón?

–Adif tenía previsto un ingreso del entorno de 30 millones de euros para pagar una parte de la estación y perder 30 millones de euros es mucho dinero. Yo jamás recomendaría al Ayuntamiento que pusiera encima de la mesa 30 millones de euros por tener el cien por ciento de espacio verde. A lo mejor lo que hay que hacer es concentrar la edificabilidad en altura en el 15% o el 20% del espacio, en la zona más próxima a la estación, y que quede libre el otro 80% para ese gran parque que la Alcaldesa con buen criterio quiere. Es una zona de entrada a la ciudad y a mí no me disgusta que haya edificios en altura. Se acaba de hacer una torre a la entrada de Gijón, en la Avenida de la Argentina, y no ha habido ningún tipo de malestar.

–La cuestión económica es precisamente lo que ha llevado al Ayuntamiento a decir "no es no" al Mundial, en palabras de la Alcaldesa, aunque las Cámaras de Gijón y Avilés le pidieron públicamente tirar por ello.

–Nosotros participamos en una reunión en la que se nos explicó que, efectivamente, la decisión que parecía que había que tomar en una semana, pues que era posible tomarla en una serie de meses, probablemente hasta junio o julio. En aquel momento pensamos que el Ayuntamiento podía ver si durante ese periodo hasta junio podía haber los suficientes apoyos económicos para que se pudiera desarrollar el Mundial. Pero parece claro que desde el Ayuntamiento y la mayor parte de las fuerzas políticas han pensado que eso no es una prioridad para la ciudad, porque hay otros proyectos interesantes y, evidentemente, nosotros en este caso vamos a apoyar la decisión municipal. No sé si se nos interpretó bien. Nosotros nunca dijimos que queríamos un Mundial, dijimos que era deseable y que quizás en ese momento, con algo más de tiempo, se hubiera podido ver si había o no los apoyos económicos suficientes. Nadie se ha movido desde entonces, parece que efectivamente esos apoyos no los hay, entonces entendemos que es un proyecto descartado.

–La negativa vino por la falta de compromiso económico del Principado y del empresariado.

–Creo recordar que el presidente Barbón había dicho que si había mundial habría financiación desde el Principado, lo que pasa es que la FIFA lo que exige es un planteamiento claro de financiación para decidir a qué ciudades otorga el Mundial. El orden que el Principado ponía encima de la mesa no es aceptable para la FIFA ni para la Federación Española.

–Llamó la atención que la Cámara de Oviedo no hubiera firmado el escrito por el Mundial.

–Nosotros teníamos una información más próxima y adecuada por haber estado en la última reunión en la que habían estado representantes de la Federación, y después de haber escuchado a las partes pensé que había esa alternativa. Gente que no tenía esa información tenía una opinión distinta. No solo la Cámara de Oviedo, la propia Otea tampoco había estado en la reunión, en la que nos pidieron privacidad.

–Pero la Cámara de Avilés tampoco estuvo y apoyó. ¿Hay algún desencuentro con la de Oviedo?

–No, hasta el punto de que en la ampliación de capital del Consorcio del Recinto Ferial ellos van a hacer el desembolso por la parte que les toca, igual que León; y, sin embargo, Avilés no lo hace porque no tiene recursos. No hay ningún problema. Lo que pasa es que en ese momento tuvieron una visión distinta y así lo manifestaron.

–¿Sabe si hay mucha demanda desde ámbitos empresariales para la ampliación del Parque Tecnológico en la Pecuaria?

–Hay un claro interés. Soy optimista y le auguro un gran éxito.

–¿Y en el caso de Naval Azul, al estar acotado a actividades de economía azul, va a ser más complicado llenar ese espacio?

–No se llenará en un periodo muy corto, pero yo creo que se acabará llenando, porque cada vez va a haber más empresas relacionadas con todo lo que es la economía azul. A veces las urgencias son malas compañeras. Es mejor que se vaya llenando poco a poco por empresas que tengan interés y estén relacionadas entre ellas y generen sinergias, que no por querer correr mucho y llenarlo todo, introducir empresas que no tengan una relación tan directa. El caso claro está ahora ocurriendo con el puerto de El Musel. Hace unos años se decía que la ampliación no valía para nada, y gracias a que está hecha vamos a abrir la puerta a que grandes multinacionales se instalen aquí y a que se desarrolle toda una nueva economía relacionada con el mundo eléctrico, con la eólica marina, etcétera. Una inversión como la ampliación de El Musel, si se hubiera llenado en dos o cinco años, algo habría fallado en su planteamiento; son inversiones que se hacen a 50 años, no a cinco.

–Ahora que ya se conocen los detalles del proyecto de Ionway en la ampliación de El Musel, ¿sigue pensando que habría que intentar llevarlo a la Zalia?

–Sin conocer a fondo el proyecto sí me parecía que la alternativa de la Zalia hubiese sido mejor, pero si hay unos compromisos y un proyecto ambiental en fase de tramitación, eso ya no tiene marcha atrás. Ahora hay que ser pragmático y apoyar que se haga en el Puerto. Probablemente haya sido una exigencia de la multinacional estar en el Puerto.

–En la ampliación parece que no va a quedar espacio para albergar los proyectos eólicos de Duro Felguera y de Zima. ¿Ve alguna solución para no perder ninguno?

–Duro y Zima habían pedido un mínimo de 12 hectáreas para su actividad industrial y quedan 15 hectáreas libres en la ampliación. Duro también había pedido otras 20 de espacio logístico de almacenamiento. Aunque no habría cabida en el Muelle Romualdo Alvargonzález para albergar los dos proyectos, el Muelle de La Osa es muy grande e incluso parte de ello podría estar en Aboño.

–La gran inversión del proyecto de DRI de Arcelor está en el aire. ¿Cómo lo ve?

–Yo en su momento fui positivo respecto a que se construyera el horno DRI en Gijón, ahora cada vez lo veo menos claro. Va a traer los pellets de un horno DRI de EE UU, porque allí tienen ayudas públicas y le garantizan un precio de la energía eléctrica que hace competitiva la reducción del mineral de hierro con hidrógeno. Aquí tendrían que producirlo con números rojos.

–¿Solución?

–Yo no veo ningún inconveniente en que durante los primeros años la producción de acero verde en la UE se subvencionara.

–¿No corremos el riesgo de quedarnos sin una industria estratégica si no?

–En toda Europa.

–¿Qué hacer?

–Convencer a los políticos europeos de que el proceso de descarbonización tiene que ser lento, que no vale hacerlo de un día para otro y que no podemos ser los quijotes del mundo, porque si lo somos nos estamos pegando un tiro en el pie. El desarrollo económico a nivel mundial no está en Europa, está en África, en América del Sur y en Asia. Dentro de una década sin hacer nada por descarbonizarnos, Europa va a representar el 5% mundial de las emisiones a la atmósfera, y si hacemos algo, a lo mejor solo representamos el 4% o el 3%, con lo que la incidencia a nivel mundial en la lucha contra el cambio climático es bajísima.

–Uno de los problemas de nuestra economía es el pequeño tamaño de empresas.

–Hay muchas que no tiene resuelto el relevo generacional y va a haber oportunidades para unirlas a otros grupos y favorecer el crecimiento empresarial.

