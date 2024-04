El vial de Jove se cruza con el plan de vías: se reactiva el debate sobre la estación intermodal en plena batalla por la obra de la zona oeste

Gijón tiene tantos frentes abiertos que casi no le da tiempo a respirar. Ya lo avisó la alcaldesa, Carmen Moriyón, al despedirse el viernes de los nuevos miembros del Consejo Social: "Puede que tengamos que convocar otro el mes que viene", advirtió. ¿Por qué? Pues porque si no fuera bastante con tener la ciudad patas arriba en una batalla contra el Ministerio de Transportes en defensa de mantener el vial de Jove soterrado, el próximo día 29, si no pasa nada por el camino, tendrá lugar una reunión del consejo de administración de la sociedad "Gijón al Norte". Así que en una semana se entrecruzará con el vial de Jove el plan de vías, con lo que ello supone de desarrollo de la estación intermodal de Moreda, la reforma urbanística de todo ese ámbito y la futura puesta en marcha del metrotrén. Vial de Jove y plan de vías, dos grandes proyectos que iban a cambiar Gijón hace más de dos décadas y que siguen sin concluir. En algún punto, incluso, sin empezar.

La reunión de "Gijón al Norte" será la oportunidad de ver en Gijón al nuevo presidente de la sociedad, José Antonio Santano Clavero. El nombre del actual Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible se coló en la vida de los gijoneses el pasado 20 de marzo cuando, sin anestesia, comunicaba que el Ministerio se desentendía del vial soterrado que había licitado por algo menos de 300 millones un año antes y, a cambio, se comprometía a licitar en 2025 un vial en superficie por 70 millones y, de "regalo", asumir la conversión en bulevar de la avenida Príncipe de Asturias y ejecutar el desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña. En total, 135 millones. Santano también dijo que Gijón no perdería la diferencia de dinero entre este presupuesto y el anterior. Millones que irían a otras infraestructuras básicas para la ciudad. Incluido el plan de vías.

Vial de Jove El vial de Jove, tras tres décadas de movimientos administrativos, parecía encauzado en mayo de 2023, cuando salió la obra a licitación. Todo saltó por los aires a finales del pasado marzo, cuando el Ministerio de Transportes dijo no a seguir con el soterramiento y pasaba a un diseño en superficie, que le supone 70 millones frente a los 286 de antes. Una decisión que ha movilizado a vecinos y políticos. Gijón dice no a un vial en superficie.

El vial de Jove / LNE

De hecho, en su comparecencia pública tras la reunión con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el consejero autonómico de Fomento, Alejandro Calvo, adelantó que se había comprometido a venir al consejo en abril "y visitar la zona para presentar algunas actuaciones que pueden ser complementarias". En este contexto, y a iniciativa del Ayuntamiento de Gijón, están sobre la mesa propuestas que tienen que ver con la eliminación del viaducto de Carlos Marx y la reordenación de la movilidad en esa zona, ya en superficie; con la adecuación del antiguo suelo ferroviario entre Moreda y el Musel del Ferrocarril para igualarlo en estética y usos ciudadanos al actual Solarón, evitando la imagen de degradación que ahora presenta; y, de paso, avanzar en la idea de reconvertir la propuesta urbanística que había para el Solarón de cara a priorizar su conversión en parque urbano.

En todo ello parecen ir de la mano Ayuntamiento y Principado, que suman el 50% del capital de Gijón al Norte, y no estar en contra el socio con el otro 50%, el que conforma el Estado junto a las empresas ferroviarias. Pero por muy importantes que sean para el día a día de los gijoneses, estos proyectos son anecdóticos comparados con la puesta en marcha de la intermodal y, con ello, la posibilidad de empezar a dar uso ferroviario al túnel del metrotrén, que al otro lado debe prolongarse hasta Cabueñes.

Plan de vías Aún falta un año para que el proyecto de estación intermodal en Moreda esté redactado y con ello se pueda licitar la obra. Por eso, el Ayuntamiento quiere avanzar en una mejora urbana del entorno con la eliminación del viaducto de Carlos Marx y el adecentamiento del entorno. Pero al plan de vías también le falta un convenio que sustituya al desfasado de 2019 y permita avanzar sobre el protocolo firmado en 2022.

plan de vías. / LNE

Los avatares políticos en las tres administraciones han hecho que la sociedad del plan de vías haya pasado aletargada estos últimos tiempos. Así que, si se quiere, el día 29 hay mucha tela que cortar. Tela del viaducto y del Solarón, pero también del punto en que se encuentra la redacción del proyecto de intermodal –contratada a mediados de 2023 a la UTE formada por las firmas B720 Fermín Vázquez Arquitectos, Esteyco y Geocontrol por 4,3 millones y un plazo de ejecución de 30 meses– y de los compromisos que se han hecho realidad de los apuntados en aquel protocolo que, aun con mascarillas por el covid, firmaban en mayo de 2022, la entonces regidora, Ana González, con la entonces ministra, Raquel Sánchez, y el entonces y ahora presidente del Principado, Adrián Barbón.

Una de las obligaciones que salía del protocolo era redactar un nuevo convenio que anulara al que sigue vigente desde 2019 y que se ha quedado tan desfasado en lo económico como en la ubicación de la intermodal, que entonces iba frente al Museo del Ferrocarril y ahora va en Moreda. El nuevo convenio debe determinar las nuevas obligaciones de cada socio con el proyecto y su parte de dinero a poner. Algo que no es baladí dadas las vuelta que da la vida y el plan de vías. Tantas vueltas que quizás, casi seguro, lleven a los gijoneses a darle una bienvenida a Santano con pancartas que digan "Autovía por Jove, no".

