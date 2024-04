Barbón: "Al vial de Jove hay que buscarle soluciones inmediatas y aprovecharse de lo que ya hay"

"Pese a que sabemos que iría más rápido, y que su ejecución sería más temprana, si a los vecinos no les sirve, el Gobierno del Principado, como defensor del territorio, tiene que rechazarlo. Si el vial en superficie no les vale a ellos, a mí tampoco me vale". El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, volvió ayer a reiterar la posición del Principado en la pugna con el Ministerio de Transportes por su decisión de eliminar el soterramiento del vial de Jove.

Una posición del gobierno autonómico que está en línea con la del movimiento vecinal, el Ayuntamiento de Gijón con una postura unánime de gobierno y oposición, y todo Gijón a partir del pronunciamiento del pasado viernes del Consejo Social, que es el foro de participación de todos los representantes de la sociedad civil local y las administraciones públicas junto a los grupos políticos de la Corporación. El colofón a esta retahíla de pronunciamientos públicos, concretaba Barbón, llegará hoy en la reunión de la Alianza por las Infraestructuras.

Pero asumido que la posición de Gijón y de Asturias es el no al vial de Jove en superficie y la reivindicación del soterramiento, Barbón ponía ayer el énfasis en los tiempos. "Ahora toca buscar alternativas, y mi reflexión ahí es que hay que buscar soluciones más inmediatas y aprovechar las posibilidades y las oportunidades que ya existen", indicó el presidente del Principado, antes de concretar que "espero que la Alianza avance en ese sentido. El Principado va a arremangarse y ponerse con el Ministerio a buscar alternativas más tempranas". No concretó Barbón esas alternativas más inmediatas. Aunque otro socialista, el secretario general del PSOE en Gijón, Monchu García, ya había indicado en varias ocasiones, hablando de alternativas, que "una ya se da por sí sola, como es el vial de Aboño, por donde ya discurre más del 60% del tráfico pesado que va a El Musel".

Pese a posicionarse en contra de la decisión tomada por el Ministerio de Transportes, liderado por el socialista Óscar Puente, de rechazar el comprometido soterramiento del vial gijonés, Barbón tuvo buenas palabras para el Ministerio y el Ministro por su "sinceridad. Eso hay que reconocérselo. Igual que dije que no se le puede culpar del desastre de un proyecto que toma datos de los años 90 para su elaboración".