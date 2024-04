La Alcaldesa de Gijón hace un "llamamiento" a la "unión entre barrios" por el vial de Jove

Un "llamamiento" a que la misma ciudad que logró frenar el proyecto de vial en superficie de Jove vuelve a hacerlo ahora y crear, entre todas las partes y administraciones, un "frente común" que obligue a Transportes a aclarar si el soterramiento es viable y a, si no lo es, presentar alternativas a corto plazo y aclarar si se debe a cuestiones técnicas o económicas. Estas fueron las dos grandes conclusiones extraídas del debate celebrado ayer en el Ateneo de La Calzada, organizado por entidades culturales, con la participación de Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón; Pedro López Ferrer, vicepresidente de la Cámara de Comercio, así como; Carlos Arias, presidente de la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada; y Víctor Manuel Roza, secretario general de la Unión Comarcal de Gijón de Comisiones Obreras (CC OO). La charla, moderada por Alejandro de la Fuente, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, puso en el horizonte dos retos: la reunión de Gijón al Norte del próximo lunes –y en la que la Alcaldesa considera que se podrá abordar el tema con el Ministerio, porque lo contrario resultaría "inaudito"– y lograr que la ciudad mantenga y reimpulse una campaña de protestas más llamativas y similares a las de hace 30 años. "La primera pregunta es si el proyecto que teníamos se puede completar y si el Ministerio está dispuesto a ello", adelantó Moriyón.

Ese "llamamiento" lo lanzó la propia Alcaldesa, en referencia a que, a su juicio, la ciudad debe "concienciarse" de que el fiasco del vial trasciende a la zona oeste. "Gijón es muy grande y necesitamos unión y solidaridad entre barrios. Esto (el problema de la contaminación) lo respira todo Gijón", explicó. "Me gustaría que pudiésemos hablar, más que de movilizaciones vecinales, de movilizaciones sociales. No podemos dejar a los vecinos solos, que es lo que suele pasar, sino implicar a los agentes sociales y económicos y a los partidos, que tienen que abanderar esto y demostrar que están con nosotros", apuntó Roza, que animó a continuar con el programa de protestas "hasta el límite que sea necesario". "Igual lo que tenemos que hacer es parar Gijón. No hablo de huelgas, pero Madrid se tiene que enterar de que Gijón existe. Tenemos que hacer movilizaciones que suenen. Ya valió de tomaduras de pelo", añadió el de CC OO.

El vicepresidente cameral, por su parte, celebró los pasos que se han dado hasta ahora en la ciudad y exige que el ministro Óscar Puente reciba a sus instituciones. "Hay que contarle lo que pasa aquí, porque igual sus colaboradores no se lo están contando, y decírselo sin ambages: esto no es un capricho. Nos pusieron un caramelo en la boca y nos lo quitaron después de 30 años", afirmó. Insistió López Ferrer, no obstante, que a nivel local ya se ha logrado una unanimidad "que pocas veces se da en cualquier campo", en referencia a la declaración institucional y al consenso del consejo social. "Ahora toca visibilizarlo en los medios y empujar mucho a nivel vecinal y empresarial. Creo que en Gijón estamos un poco demasiados tranquilos, para mi gusto. Lo del vial fue una tomadura de pelo porque lo que le está pasando a Gijón no es una, sino una tras otra", aseveró.

Esa sensación de que las protestas ciudadanas realizadas hasta ahora no han sido lo suficientemente multitudinarias tiene, a juicio de Arias, una explicación. "La gente está muy descreída, muy machacada, y cuesta moverla. Pero yo noto que La Calzada poco a poco sí se está moviendo y en el barrio sabemos que nunca nadie nos ha dado nada sin pelearlo antes", señaló el líder vecinal, que sugirió emplear un tono positivo en próximas convocatorias. "Tenemos que venderle ilusión a la gente: que vea que, si sale, lo podemos conseguir. El problema es que tras tantos proyectos que se han quedado en el limbo la gente ya no se cree nada", aclaró.

Sobre la referencia de López Ferrer de contarle en primera persona a Puente la importancia del vial, De la Fuente recordó que la Alcaldesa ya le ha enviado una carta. "El problema lo conoce y el camino está muy marcado. Hoy (por ayer) la Alianza por las Infraestructuras (que lidera el Principado) ha acordado trasladar al Ministro esta misma posición de manera unánime. Ahora, queremos soluciones lo más rápido posible", detalló. Aclaró Moriyón, también, que su "papel" como Regidora debía priorizar "no romper nunca el cauce institucional" con el Gobierno central y que eso explica que hasta ahora, al menos públicamente, no emplee términos beligerantes. Pero reconoció que detalles como enterarse sobre la marcha que Puente sugiere un vial en trinchera no le gustó: "A mí en ese momento claro que me dan ganas de tuitear, pero no lo puedo hacer".

En el debate, organizado por el Ateneo Jovellanos, el Ateneo Obrero, Gesto y la Sociedad Cultural Gijonesa, también se consensuó una necesidad urgente: aclarar si la licitación ya anulada es reversible. "El camino más fácil es completar el proyecto y dotarlo del presupuesto necesario. Y si el Ministerio tiene que poner 400 millones, bueno, pues mala suerte, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer nosotros?", concluyó López Ferrer, que reivindicó el apoyo "unánime" de las 28.000 empresas y autónomos de la Cámara. Roza y Arias también se pusieron a disposición de los vecinos. Y a ellos se dirigió Moriyón en el cierre: "Hablo en nombre de todos los concejales: si seguimos con esta unión, el Ayuntamiento no os va a fallar".

Los ponentes coincidieron en que la licitación ya anulada, que costaba 286 millones, presentaba deficiencias técnicas, pero que eso ni implica que hacer un túnel en Jove esa imposible. "Sacar a construcción ahora ese proyecto habría sido una temeridad. Estuvo muy poco dotado económicamente, no se hicieron los suficientes estudios. Era un mal proyecto. Pero la cuestión no es que no se pueda hacer un túnel, sino que no se podía con el proyecto que había", aclaró la Alcaldesa. "Es que que nos digan que no se puede hacer un túnel en Asturias...", se lamentó López Ferrer. "Nos contaban, también, que por ese túnel no iba a poder pasar la mercancía peligrosa ni la especial", le añadió Moriyón. El vicepresidente respondió: "Es que si no entra una pieza de un eólico, vale, pero mercancías peligrosas, ¿por qué no? ¿Por dónde pasan en el resto del mundo?". La Alcaldesa afirmó con la cabeza.

Arias, por último, alertó de la "falta de peso de las instituciones" en Madrid. Roza lo compartió con estas palabras: "No pintamos nada a nivel nacional. Y no es este Gobierno: fueron todos y de todos los colores. El dinero es importante, pero más es tener respeto a una comunidad que en momento determinados sacó al país adelante. La minería levantó a este país y España está en deuda. ¿No hay dinero? En otros territorios se están haciendo inversiones sin rigor y nosotros no tenemos nada. Nos están faltando el respeto y, cuando te faltan al respeto y te callas, pasa lo que nos está pasando ahora". El público –animado en parte por López Ferrer– respondió con un aplauso. El de CC OO y el de la Cámara, de hecho, coincidieron en que el retraso de la Zalia estaba "convirtiendo al Puerto en un polígono empresarial", y López Ferrer vaticinó que el tráfico de camiones se disparará por ello. "Que la gente que está en el consejo de administración lo explique", dijo Roza. Moriyón, "por alusiones", recordó la posición de su equipo a la hora de "tumbar" el proyecto de pirólisis. Al debate acudieron varias decenas de vecinos, así como los concejales socialistas Carmen Eva Pérez y Luis Manuel Flórez, "Floro" –también su secretario general, Monchu García–, el edil popular Guzmán Pendás –con la diputada Pilar Fernández Pardo– y la forista Montserrat López Moro, entre otros.