Nieves Roqueñí ratifica que existen "riesgos inasumibles" en el proyecto anulado del vial de Jove

El presidente Adrián Barbón había señalado a inicios de mes, en referencia al anulado proyecto soterrado del vial de Jove, que su consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, había asegurado, tras ver el informe que tildaba como inviable la obra, que "solo con las primeras líneas" quedaba claro que el proyecto constructivo no era viable. Unas declaraciones que no constan en ningún acta (fue un comentario, no una declaración en ninguna comisión en concreto) y por las que el diputado popular David Ruiz Riestra le preguntó hoy a la apelada en la Junta. Roqueñí ratificó que a su juicio ese informe justifica la existencia de "riesgos inasumibles" en la actuación.

Señaló la consejera que "en los términos en los que está actualmente redactado" el proyecto, y de acuerdo al informe que desaconsejó su licitación, esos riesgos impedían seguir adelante con el proyecto. Aclaró Roqueñí que el informe lo realizó "una empresa especializada" en geotecnia y que su opinión la expresó "no como consejera", sino por sus "más de 30 años de experiencia" como ingeniera de minas. Citó como ejemplos que motivaron su postura la ausencia de "un ensayo de permeabilidad" y que "el número de sondeos de la campaña geotécnica" fuese "claramente insuficiente". A su juicio, en ese informe vio "incoherencias sobradas" para motivar el desistimiento del contrato y que alertaban de "riesgos importantes" para la actuación. Señaló también que aguas arriba la obra podría haber provocado inundaciones en sótanos y, aguas abajo, "inestabilidades en la cimentación" de edificios. "Eso dice el informe", insistió.